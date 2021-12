Nuova Peugeot 308: tante innovazioni tecnologiche a bordo

Dalla Type 1 del 1889 alla nuova Peugeot 308 del 2021, la casa automobilistica francese è all’avanguardia nell’innovazione tecnologica da 132 anni. Oggi, elettronica e software declinano le principali innovazioni.

Le espressioni più recenti sono il rivoluzionario Peugeot i-Cockpit, i sofisticati aiuti alla guida ADAS, l’ecosistema dei veicoli elettrificati e gli aggiornamenti software via OTA. Tutte queste innovazioni sono presenti sulla nuova 308.

Nuova Peugeot 308: l’ultima generazione propone una serie di tecnologie innovative davvero innovative

Nel corso della sua esistenza, Peugeot ha attraversato tutti i tipi di rivoluzione: industriale, tecnologica, politica, sociale e ora digitale. Svelata quest’anno, la terza generazione della 308 offre ai clienti innovazioni di altissimo livello, a cominciare dalla nuova generazione dell’i-Cockpit che segna un’evoluzione in termini di ergonomia, design, qualità dei materiali e degli assemblaggi e tecnologia, con un’interfaccia digitale inedita.

Il Peugeot i-Cockpit (volante compatto e posizionato più in basso, quadro strumenti più in linea con la visione della strada, touchscreen centrale, ergonomia e materiali curati nell’abitacolo) fa assolutamente parte del DNA della casa del Leone. Ad ogni generazione si arricchisce e si aggiorna per offrire un piacere di guida e un’esperienza sempre più intensa.

Il Peugeot i-Cockpit della nuova Peugeot 308 porta al debutto il nuovo i-Connect Advanced, un sistema di infotainment intuitivo, connesso e decisamente moderno. Il quadro strumenti digitali, posizionato più in linea con la visione della strada, è caratterizzato da una dimensione di 10 pollici sin dall’allestimento Active Pack.

Da quello GT, il quadro strumenti diventa 3D. Interamente parametrizzabile e personalizzabile, il display presenta diverse modalità di visualizzazione direttamente modificabili dal comando multifunzione.

Gli i-toggle virtuali permettono di configurare determinate funzioni

A partire dall’allestimento Allure, la nuova 308 presenta gli i-toggle virtuali interamente configurabili che sostituiscono i tasti fisici. Ogni i-toggle è un comando tattile virtuale di scelta rapida per impostare le regolazioni della climatizzazione, un contatto telefonico, una stazione radio, l’avvio di un’applicazione o di una specifica funzione, configurato secondo la scelta dell’utente. Disposti sotto lo schermo a centro plancia, introducono un’estetica e un livello tecnologico inediti nel segmento.

A bordo della nuova vettura troviamo i sistemi avanzati di assistenza alla guida di ultima generazione che completano l’offerta delle tecnologie a bordo al massimo livello. Il risultato è un livello di sicurezza attiva sempre maggiore che si coniuga con un grande comfort di utilizzo.

Un ulteriore passo in avanti verso la guida semi-autonoma è rappresentata dal pack Drive Assist 2.0. È costituito dal cruise control adattivo con funzione Stop & Go e dal Lane Keeping Assist (aiuto al mantenimento della vettura nella propria corsia). Quest’ultimo, però, viene fornito con tre nuove funzioni disponibili su strade con carreggiate separate: cambio di carreggiata semi-automatico, adattamento consigliato della velocità e adattamento della velocità in curva.

Per accompagnare i suoi clienti nella transizione tecnologica verso l’elettrico, Peugeot propone una gamma di servizi basata su diversi pilastri. Sono disponibili per tutti gli utenti dei modelli elettrificati di Peugeot, comprese le Peugeot 308 Hybrid (ibrida plug-in). Il risultato è una maggiore serenità e un maggiore piacere di utilizzo.

Tre servizi dedicati ai possessori della 308 Hybrid

Peugeot Easy-Charge è pensato per facilitare il facile accesso a diverse soluzioni di ricarica, Peugeot Easy care aiuta i clienti nel loro processo di scoperta della tecnologia e permette loro di utilizzare l’auto in piena serenità mentre tramite l’app MyPeugeot sullo smartphone o dal display touch centrale della vettura è possibile avviare/programmare il precondizionamento termico dell’abitacolo quando il veicolo è in carica e consultare, programmare, avviare o rimandare la ricarica della batteria.

Infine, la nuova Peugeot 308 può essere aggiornata a distanza via OTA in modo da fornire miglioramenti, aggiornamenti e correzioni ai programmi di bordo e al sistema operativo.