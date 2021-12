DS amplia i suoi piani di espansione

DS Automobiles è uno dei 3 marchi premium del gruppo Stellantis insieme ad Alfa Romeo e Lancia. In quanto tale il brand riceverà un trattamento speciale dalla società guidata da Carlos Tavares. Non a caso la casa francese ha già iniziato un piano di espansione globale che prevede l’aumento dei suoi punti vendita in Europa.

L’espansione di DS Automobiles in Spagna sarà più veloce del previsto

DS Automobiles vuole espandere sempre di più la sua presenza nel vecchio continente, eletto come area in cui il marchio premium di Stellantis cercherà di crescere e affermarsi nei prossimi 10 anni grazie al lancio di numerosi nuovi modelli. A proposito della casa francese, nelle scorse ore dalla Spagna si registrano novità importanti.

In pratica DS ha rivisto il suo piano di espansione della rete in Spagna e spera di chiudere il prossimo anno con un totale di 43 concessionarie sul territorio. La notizia proviene da una fonte autorevole infatti è stato lo stesso numero uno del marchio nella penisola iberica, Borja Sekulits, a confermarlo ufficialmente.

Attualmente le concessionarie nel paese sono 35 con l’ultima apertura avvenuta alla Canarie nei giorni scorsi. Sekulits però parlando con la stampa spagnola ha evidenziato che questa revisione al rialzo della rete commerciale in Spagna è giustificata dalla buona chiusura dell’anno che sta avendo il marchio francese.

Questo in particolare grazie al lancio di DS 9 e DS 4, che ovviamente ha creato maggiore interesse nei confronti del brand premium di Stellantis che conta sulla forza del gruppo automobilistico per crescere ancora nei prossimi anni.

Nel 2021 DS ha registrato in Spagna oltre 4 mila immatricolazioni. Con l’aumento delle concessionarie il marchio spera di far aumentare anche le sue vendite.

Guardando alla fine dell’attuale mese di dicembre, il direttore generale di DS in Spagna e Portogallo ha affermato che il mese sarà “molto positivo” per il suo marchio.

La speranza è che le cose continuino così anche nel 2022 anche se per quanto riguarda la prima metà dell’anno qualche preoccupazione potrebbe derivare dalla crisi dei semiconduttori.

