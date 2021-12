Nuova Lancia Ypsilon: posizionamento diverso per l’auto

Interessanti dichiarazioni sono arrivate ieri dalla Polonia da parte del numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano. Parlando alla stampa polacca del futuro della casa automobilistica piemontese, il CEO del brand premium di Stellantis ha confermato che nel 2024 arriverà sul mercato una nuova Lancia Ypsilon. Il dirigente di Lancia ha pure confermato che questo sarà il modello per mezzo del quale la casa italiana tornerà nei principali mercati dell’Europa, Polonia compresa.

Confermato riposizionamento sul mercato per la nuova Lancia Ypsilon dal 2024

La cosa più interessante che Luca Napolitano ha detto a proposito della nuova Lancia Ypsilon è stata un’altra. Il CEO ha confermato che la vettura sarà abbastanza diversa dal modello che noi tutti conosciamo. A quanto pare ci sarà un vero e proprio riposizionamento sul mercato per la Ypsilon che quindi cambierà formato. Napolitano ha detto chiaramente che non si tratterà di un successore diretto della versione attuale.

Questo significa insomma che non si tratterà più di una citycar. A questo punto l’ipotesi più probabile è che la nuova Lancia Ypsilon venga trasformata in una sorta di crossover compatto. La cosa avrebbe senso se si considera che ormai in quel segmento di mercato la quota di SUV e crossover è decisamente in crescita a differenza di quella delle piccole berline che è sempre più in declino.

Ovviamente non possiamo nemmeno escludere che con queste parole Luca Napolitano potesse intendere altro. Ad esempio un aumento delle dimensioni di questo veicolo. Questa ipotesi, ad essere sinceri, però sembra essere molto meno probabile.

Per il resto abbiamo saputo che la nuova Lancia Ypsilon debutterà prima in Italia, unico paese in cui viene venduta l’attuale versione e poi in un secondo momento anche nel resto dell’Europa. Confermato anche che l’auto arriverà sul mercato in versione completamente elettrica.

Maggiori dettagli su questo modello li avremo senza dubbio nel corso del prossimo anno. Molto probabilmente già il prossimo 1 marzo quando Stellantis svelerà il suo piano strategico nuove informazioni su questo veicolo emergeranno.

A prescindere dal suo riposizionamento, la nuova Ypsilon sarà un’auto fondamentale per Lancia. Da lei infatti dovrebbero arrivare la maggior parte delle immatricolazioni con le quali la casa piemontese spera di rilanciarsi in grande stile nel segmento premium del mercato auto.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo e Lancia: i piani delle due case automobilistiche italiane si completeranno a vicenda