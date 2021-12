Jeep Grand Cherokee L: molte unità richiamate per fari non funzionanti

Arrivano brutte notizie per Jeep. Infatti nelle scorse ore è stato reso noto che un totale di 36.929 unità del recente Jeep Grand Cherokee L dotati di moduli di illuminazione intelligenti sono stati richiamati a causa di un software incompleto che potrebbe causare il mancato funzionamento di uno o di entrambi i fari.

I veicoli oggetto di questo richiamo sono stati prodotti tra il 3 dicembre 2020 e il 27 luglio 2021, quando il software del modulo di illuminazione intelligente è stato rettificato dalla casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis.

I fari potrebbero non funzionare: richiamate decine di migliaia di unità di Jeep Grand Cherokee L

Sia i rivenditori che i clienti verranno informati di questo richiamo di quasi 40 mila unità di Jeep Grand Cherokee L il 28 gennaio e il rimedio consiste nell’installare il software in maniera corretta. Questo modello viene prodotta negli Stati Uniti da Stellantis. Il nuovo veicolo di Jeep è stato ben accolto dai clienti in Nord America come dimostrano i primi dati di vendita.

La versione base del modello di Jeep negli Stati Uniti parte da un prezzo di 39.220 dollari. Questa è la versione Laredo 4×2 con il V6 da 3,6 litri. Il motore a sei cilindri Pentastar sviluppa 290 cavalli e 348 Nm di coppia in questa versione di Jeep Grand Cherokee L.

Per il momento non vi sono altre notizie su questo richiamo che riguarda uno degli ultimi modelli ad essere entrati nella gamma di Jeep. Vi aggiorneremo naturalmente nel caso in cui nei prossimi giorni dovessero arrivare ulteriori dettagli a proposito di queste 36 mila e passa unità di Jeep Grand Cherokee L coinvolte nel suddetto richiamo.

Ti potrebbe interessare: Jeep Renegade Restyling: ecco quando inizieranno le vendite in Brasile della nuova versione del SUV compatto della casa americana del gruppo Stellantis