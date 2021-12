Peugeot 308: auto più bella dell’anno?

A gennaio si terrà la 37 ° edizione del Festival internazionale dell’automobile a Parigi. In questo contesto verranno assegnati 14 “Gran Premi”, tra cui quello di “Auto più bella dell’anno”. La giuria, composta da professionisti e appassionati di auto come Paul Belmondo o Ari Vatanen, ha selezionato 4 finalisti: la Peugeot 308, la DS 4, la Citroën C5 X e la BMW i4. Il vincitore del concorso sarà deciso da una giuria di esperti, presieduta dall’architetto Jean-Michel Wilmotte e dalla designer Anne Asensio.

La nuova Peugeot 308 in lizza per il premio di auto più bella dell’anno che sarà assegnato a Parigi

In occasione di questa serata verranno assegnati altri titoli come la “Supercar più bella” che sarà contesa tra le 4 finaliste: l’Alpine A110 Legende GT, l’Aston Martin Valhalla, la Ferrari Daytona SP3 e la Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultime. Quanto alle “hypercar”, le contendenti al titolo sono: l’Aston Martin Valkyrie Spider, la Genty Automobiles Akylone, la McLaren 720S GT3X e la celebre Peugeot 9X8 presentata a margine della 24 ore di Le Mans la scorsa estate.

Infine, il pubblico è chiamato a votare nella categoria “Concept car più bella”. Tra i 10 prototipi in lizza c’è una francese, la Renault 5 Prototype. Per votare, bisogna recarsi sul sito del Festival Automobile International. Per Peugeot 308 dunque potrebbe arrivare un importante riconoscimento che sarebbe l’ennesima certificazione del successo di questa auto che fin da subito ha dimostrato di essere una vettura particolarmente gradita da appassionati e addetti ai lavori.

Ricordiamo anche che la nuova Peugeot 308 è anche in lizza per il premio Car of The Year 2022 che sarà assegnato a fine febbraio. La vettura di Peugeot rappresenta una sorta di antipasto di quello che sarà il nuovo corso della casa automobilistica del Leone che nei prossimi anni sotto Stellantis punterà a diventare sempre più un vero e proprio marchio globale. Vedremo dunque se la vettura che viene prodotta in Francia presso lo stabilimento di Mulhouse otterrà questa vittoria che rappresenterebbe la classica ciliegina sulla torta.

