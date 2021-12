Alfa Romeo e Maserati 2022: due novità ciascuno

Alfa Romeo e Maserati saranno particolarmente attive nel 2022. Le due case automobilistiche italiane dovrebbero dare il via al loro rilancio con il debutto di novità particolarmente interessanti. Per quanto riguarda la casa automobilistica del Biscione, il 2022 sarà l’anno di debutto del SUV Alfa Romeo Tonale. Secondo i soliti bene informati entro marzo il SUV di segmento C farà il suo debutto ufficiale, con la produzione che partirà verso la fine di marzo a Pomigliano e la commercializzazione che inizierà prima dell’estate.

Ecco le principali novità per il 2022 di Alfa Romeo e Maserati

Questa sarà la più grande novità di Alfa Romeo per il 2022 ma forse non l’unica. Si dice infatti che verso la fine dell’anno i numerosi fan del Biscione faranno la loro prima conoscenza con Alfa Romeo Brennero. Il SUV di segmento B che sarà prodotto a Tychy in Polonia dovrebbe infatti debuttare in versione concept car o forse semplicemente con le prime foto ufficiali entro la fine del 2022 per poi fare il suo debutto in versione di produzione nella seconda metà del 2023.

Con questi due modelli Alfa Romeo intende rilanciarsi alla grande nel segmento premium del mercato auto. I due SUV saranno lussuosi e sportivi e avranno tutte le caratteristiche tipiche di auto dello storico marchio milanese.

Quanto a Maserati, anche per la casa automobilistica del Tridente il 2022 sarà un anno ricco di novità. La prima arriverà in primavera quando finalmente sarà svelato il nuovo SUV di segmento D Maserati Grecale. Il modello doveva essere presentato inizialmente a novembre, ma la crisi causata dalla mancanza di semiconduttori ha suggerito ai dirigenti della casa automobilistica italiana di rinviare questo importante debutto.

Maserati Grecale è considerato un modello fondamentale per il rilancio del marchio del Tridente. Da questo SUV infatti dovrebbero arrivare molte delle immatricolazioni future per il brand di Stellantis che punta a superare quota 70 mila immatricolazioni annue. Questa vettura proverà inoltre a sfidare ad armi pari vetture del calibro di Porsche Macan.

Maserati Grecale non sarà l’unico nuovo modello che il brand di lusso di Stellantis mostrerà nel 2022. Entro fine anno infatti è destinata a debuttare anche la nuova generazione di Maserati GranTurismo. Come si evince dalle numerose foto spia apparse negli ultimi tempi sul web, lo sviluppo di questo atteso modello procede bene e sembra essere a buon punto.

La vettura sarà modificata in maniera piuttosto netta rispetto al modello precedente ed è prevista anche una versione completamente elettrica che entrerà a far parte della gamma di Maserati Folgore.

Con queste importanti novità Alfa Romeo e Maserati sono destinate ad essere protagoniste del settore automobilistico nel corso del 2022. Questo sarà solo l’antipasto di quello che poi vedremo in futuro nelle gamme dei due marchi di Stellantis che ogni anno faranno parlare di loro con importanti novità.