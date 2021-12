Opel aumenta le vendite di veicoli commerciali leggeri in Europa

Opel ha aumentato significativamente le vendite dei suoi veicoli commerciali leggeri in tutta Europa nei primi 11 mesi del 2021. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le immatricolazioni sono cresciute del 12,1% a circa 100.000 unità.

A questo importante risultato hanno contribuito in modo significativo i risultati raggiunti in mercati importanti come Germania (+9%), Regno Unito (+8,1%), Francia (+25,2%) e Spagna (+6%).

Opel: le vendite di LCV sono aumentate del 12,1% nei primi 11 mesi del 2021

La crescita dell’Opel Vivaro-e 100% elettrico e della versione Vauxhall venduta in UK, tra gennaio e ottobre, è particolarmente importante. In Europa, il Vivaro-e guida il segmento D con una quota del 21%.

Nella classifica generale di tutti i veicoli commerciali leggeri elettrificati, il furgone di medie dimensioni si trova al terzo posto, anche grazie agli elevati dati di vendita registrati nel mercato britannico. Lì, il Vivaro-e ha una quota di mercato di quasi 50% nel segmento. In Germania, il Vivaro elettrico ha raggiunto il terzo posto nella classifica. Allo stesso tempo, anche la domanda del Combo-e, introdotto di recente, è già altrettanto buona.

Uwe Hochgeschurtz, CEO di Opel, ha dichiarato che i veicoli commerciali leggeri del brand tedesco si stanno affermando con grande successo nel mercato e non hanno affatto esaurito il loro pieno potenziale. Ora che tutti i veicoli commerciali leggeri (Combo-e, Vivaro-e e Movano-e) sono disponibili con trazione elettrica, sicuramente l’azienda riuscirà ad aumentare la sua presenza nel segmento.

Gli LCV del marchio di Stellantis sono molto apprezzati sia dai clienti che dai media di settore. Ad esempio, l’Opel Combo e il Vivaro-e sono stati nominati Van of the Year da una giuria internazionale di esperti. Un altro grande fan dei furgoni elettrici prodotti a Rüsselsheim è la leggenda dell’alpinismo Reinhold Messner che utilizza la Zafira-e Life e il Vivaro-e per spostarsi.

Il Vivaro-e è tra i furgoni più popolari nel Vecchio Continente

I clienti delle flotte sono attualmente interessati alla versione 100% elettrica del Vivaro. Il marchio gemello di Opel, Vauxhall, ha già firmato contratti per 3000 Vivaro-e elettrici a batteria con British Gas e per altri 655 con la società di servizi Mitie.

In Germania, le immatricolazioni dell’Opel Combo sono aumentate del 27% rispetto allo stesso periodo del 2020. Si tratta della crescita più alta registrata all’interno della gamma LCV di Opel.

Oltre al furgone compatto Combo e al furgone di medie dimensioni Vivaro, lo storico marchio tedesco propone anche il grande Movano e la sua versione full electric Movano-e. Come tutti i veicoli commerciali elettrificati di Opel, l’Opel Movano-e offre piena funzionalità e volume di carico illimitato rispetto alle versioni tradizionali.