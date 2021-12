Fiat Toro 2022 aumenta di prezzo a dicembre

Dopo il Pulse, Fiat ha deciso di rendere più costoso a dicembre anche il nuovo Fiat Toro che adesso supera i 200.000 R$ (31.217 euro). Con un aumento fino a 4900 R$ (764 euro), il Toro 2022 adesso è disponibile con prezzi a partire da 127.890 R$ nella versione Endurance con motore benzina da 1.8 litri e cambio automatico.

La versione entry-level viene fornita con il vecchio motore E.torQ 16V con potenza di 135 CV a benzina e 139 CV a etanolo e 189 Nm di coppia massima, abbinato a una trasmissione automatica a 6 velocità. Il prezzo è passato da 123.990 R$ (19.353 euro) a 127.890 R$ (19.962 euro), con un aumento di 3900 R$ (608 euro).

Fiat Toro 2022: tutta la gamma del pick-up riceve un aumento di prezzo a dicembre

Un gradino più sopra abbiamo la versione Endurance con motore turbo da 1.3 litri che sviluppa 180 CV a benzina e 185 CV a etanolo e 270 Nm su entrambi. Il prezzo è passato da 128.990 R$ (20.134 euro) a 132.990 R$ (20.758 euro), aumentando di 4000 R$ (624 euro).

Il Toro Freedom 2022, invece, è passato da 139.990 R$ (21.851 euro) a 144.190 R$ (22.506 euro), con un aumento di 4200 R$ (655 euro). Al top della gamma del pick-up troviamo il Toro Volcano che adesso costa 158.290 R$ (24.707 euro) anziché 153.990 R$ – 24.036 euro – (+4300 R$ – 671 euro).

Il nuovo Fiat Toro Endurance con motore diesel Multijet da 2 litri è passato da 161.990 R$ (25.284 euro) a 166.490 R$ (25.987 euro), con un aumento di 4500 R$ (702 euro). Tale propulsore riesce a sviluppare 170 CV di potenza e 350 Nm ed è abbinato a un cambio automatico a 9 marce e alla trazione integrale.

La versione Freedom del Toro a gasolio è passata da 172.990 R$ (27.001 euro) a 177.690 R$ (27.735 euro), con un incremento di 4700 R$ (733 euro). La variante Ranch, che precedentemente era la top di gamma, è passata da 193.990 R$ (30.265 euro) a 198.890 R$ (31.044 euro), con un aumento di 4900 R$ (764 euro).

La stessa differenza è stata applicata anche al Fiat Toro Ultra che adesso costa 200.890 R$ (31.356 euro) anziché 195.990 R$ (30.591 euro). Da precisare che le varianti Freedom, Volcano, Ranch e Ultra condividono il motore diesel Multijet da 2 litri con cambio automatico a 9 velocità e trazione integrale con l’Endurance.