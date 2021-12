Fiat Pulse diventa più costosa a soli due mesi dal lancio

A novembre sono state vendute oltre 2 mila unità di Fiat Pulse. Il SUV compatto a soli due mesi dal lancio è già un grande successo di mercato. Questo in quanto le unità prenotate solo oltre 12 mila. Nonostante sia trascorso davvero poco dal suo arrivo sul mercato, Fiat nelle scorse ore ha annunciato però il primo ritocco al listino prezzi del suo SUV prodotto a Betim.

Aumentano i prezzi di Fiat Pulse in Brasile: ecco il nuovo listino

Gli aumenti riguardano un po’ tutte le versioni e vanno da un minimo di 2 mila real brasiliani sino ad un massimo di 4 mila real brasiliani. Tradotto in euro questi aumenti vanno da 315 euro a 630 euro. Fiat Pulse è il primo SUV di Fiat prodotto in Brasile. Questo modello ha ereditato una serie di componenti dalla berlina compatta Fiat Argo. È il caso di parte della struttura, portiere, finestrini, tetto e colonne A, B e C.

Anche il motore Firefly 1.3 da 107 CV e 13,7 kgfm è condiviso con Argo. Il veicolo di Fiat fin da quando è stato annunciato ha suscitato grande curiosità. Le attenzioni verso il modello sono aumentare ulteriormente quando finalmente è stato mostrato per la prima volta al grande fratello brasiliano. Anche la trovata di far scegliere agli utenti del web il nome da dare a questa auto è risultata una carta vincente.

Vista l’accoglienza ricevuta fino ad ora sembra molto probabile che Fiat Pulse nel 2022 possa diventare l’auto più venduto in assoluto in Brasile. Non pensiamo che l’aumento dei prezzi della gamma che Fiat ha annunciato nelle scorse ore possa influire molto sul futuro successo commerciale del veicolo.

Ecco il nuovo listino prezzi di Fiat Pulse in Brasile:

Drive manual – R$ 79.990 (ora R$ 83.990)

– R$ 79.990 (ora R$ 83.990) Drive CVT – R$ 89.990 (ora R$ 93.990)

– R$ 89.990 (ora R$ 93.990) Drive Turbo CVT – R$ 98.990 (ora R$ 101.990)

– R$ 98.990 (ora R$ 101.990) Audace Turbo – R$ 107.990 (ora R$ 109.990)

– R$ 107.990 (ora R$ 109.990) Impetus Turbo – R$ 115.990 (ora R$ 119.990)

