Fiat: ambiziosi programmi nel 2022 in Argentina

Fiat nelle scorse ore ha ribadito che l’Argentina rimane un mercato molto importante per la sua crescita in America Latina. Dopo un 2021 molto positivo in cui il brand di Stellantis è stata la terza casa automobilistica per numero di vendite e la berlina Cronos l’auto più venduta in assoluto nel paese, l’obiettivo per il 2022 sarà quello di fare ancora meglio. Per riuscirci il produttore automobilistico di Torino dovrà lanciare nuovi modelli e perfezionare ulteriormente le proprie strategie.

Fiat vuole crescere ancora in Argentina nel 2022 dopo un 2021 molto positivo

Lo ha confermato Pablo García Leyenda, Direttore Commerciale di Fiat, Jeep e RAM nel paese. In particolare dopo un 2021 in forte crescita si cercherà di consolidare ulteriormente la posizione con una crescita stimata tra lo 0,8 e l’1 per cento nella quota di mercato. Il dirigente del gruppo Stellantis ha detto che Fiat ha intenzione di costruire la sua gamma attorno alla berlina Cronos che sta ottenendo successi davvero strepitosi per il marchio in Argentina. Era dai tempi della Duna agli inizi degli anni 90 che la casa di Torino non assisteva ad una crescita di mercato tanto impetuosa.

Fiat Cronos in Argentina è leader nel suo segmento con oltre il 60% delle immatricolazioni complessive. Inoltre la vettura che viene prodotta in Argentina a Cordoba ha visto raddoppiare i suoi volumi di produzione e triplicare la quota di mercato rispetto al 2018, anno in cui è stata lanciata sul mercato.

Leyenda ha detto che il successo di Cronos deriva dal fatto che la vettura di Fiat racchiude in sé alcuni elementi fondamentali per fare bene in quel mercato: un rapporto prodotto-prezzo molto elevato, design, tecnologia, robustezza e qualità. È un prodotto che si è evoluto in qualità, il cliente è molto soddisfatto e inoltre Cronos ha a disposizione per i suoi clienti molti strumenti finanziari con piani di finanziamento esclusivi per questo modello e piano di risparmio “.

Ma ovviamente non sarà questa la sola novità per Fiat nel 2022. Previste nuove edizioni speciali del pickup Toro, il debutto del SUV Pulse e il restyling di Fiorino. Inoltre a fine anno arriverà anche il SUV Coupè Fastback. Con tutti questi modelli dunque il successo in Argentina per la casa italiana di Stellantis sembra abbastanza sicuro.

