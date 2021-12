Fiat Pulse: nel 2022 arriverà in un altro paese

Fiat Pulse per il momento viene venduta in un solo paese: il Brasile. Il modello della casa italiana sta ottenendo in quel mercato un notevole successo con oltre 12 mila ordini e la grossa probabilità che nel 2022 sarà proprio il SUV Compatto di Fiat a diventare l’auto più venduta in quel paese. Nel 2022 però il nuovo modello della principale casa automobilistica italiana è destinato ad arrivare in un altro mercato molto importante dell’America Latina. Si tratta dell’Argentina, dove nelle scorse ore è stato confermato l’imminente arrivo del veicolo.

Fiat Pulse nei primi mesi del 2022 sarà venduto anche in Argentina

Pablo García Leyenda, Direttore Commerciale di Fiat, Jeep e RAM, in Argentina ha confermato che Fiat Pulse arriverà nel paese nei primi mesi del prossimo anno. Grazie a questo modello e anche ad altre importanti novità, come ad esempio le edizioni speciali di Cronos e Toro, il restyling di Fiorino, Mobi e a fine anno il SUV Coupè Fastback, le cose per la casa automobilistica italiana nel paese dovrebbero migliorare notevolmente in termini di immatricolazioni e di quote di mercato.

In ogni caso il 2021 è stato un anno molto positivo per Fiat in Argentina grazie alla berlina Cronos auto più venduta nel paese e al terzo posto per numero di immatricolazioni tra le case automobilistiche presenti nel paese. Si pensa però che l’arrivo di Fiat Pulse possa dare una marcia in più al marchio automobilistico di Torino in quello che rimane il secondo mercato per importanza in America latina.

Secondo i dirigenti del gruppo Stellantis con tutti i lanci previsti, ed in particolare con Fiat Pulse, il brand italiano stima che la sua quota di mercato crescerà tra lo 0,8 per cento e l’1 per cento nel 2022 in Argentina. Vedremo dunque nei mesi prossimi come gli argentini accoglieranno il nuovo SUV e se il successo commerciale che il modello sta avendo in Brasile sarà replicato anche in questo altro importante paese.

Prodotto a Betim il SUV sta piacendo molto ai clienti ma anche giornalisti e addetti ai lavori non hanno nascosto di apprezzare molto il modello come si evince dalle prime recensioni apparse nelle scorse settimane che hanno lodate le principali caratteristiche del modello di Fiat.

