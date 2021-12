Lancia non punterà sui volumi ma sulla redditività

Nel corso delle ultime dichiarazioni rilasciate, il numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano ha detto tante cose interessanti. Quella che sicuramente ha colpito più di tuti e che sta facendo parlare la stampa internazionale è il fatto che la casa automobilistica piemontese punterà ad essere la Mercedes del gruppo Stellantis. Questo da alcuni è stato interpretato come un azzardo anche se in realtà quello che il CEO voleva dire è che Mercedes sarà un modello per la sua società che punta al rilancio entro 10 anni.

Ecco la strategia di Luca Napolitano per il rilancio di Lancia nei prossimi 10 anni

Un’altra cosa molto importante che ha detto Luca Napolitano, che però ha colpito meno la stampa, è che Lancia vuole affermarsi come marchio premium e per questo non punterà sui volumi ma sulla redditività delle sue auto. Questo significa che non si cercherà di raggiungere numeri di vendita importanti, quella semmai sarà una conseguenza.

Quello che interessa a Napolitano è migliorare l’immagine del marchio da troppo tempo finita nel dimenticatoio e soprattutto aumentare i ricavi sul singolo modello venduto. Questo vuol più qualità e meno quantità. Così come per Alfa Romeo anche nel caso di Lancia il fenomeno delle km zero sarà fortemente ridotto e probabilmente si produrranno solo le auto richieste effettivamente dai clienti.

Anche per questo si punterà almeno inizialmente su paesi quali Germania e Francia dove comunque ancora oggi le auto di Lancia continuano ad essere molto popolari. Le nuove auto approvate, Ypsilon, Delta e Aurelia SUV sono molto piaciute a Tavares. Il marchio per il momento però punterà tutte le sue fiches sull’Europa. Vedremo se queste strategia indicate da Luca Napolitano risulteranno vincenti nella difficile sfida di rilanciare la casa automobilistica piemontese.

