Opel: tutti i suoi veicoli elettrici supportano la ricarica rapida da 100 kW

Opel propone oggi una serie di veicoli 100% elettrici fra cui scegliere, dalla Corsa-e fino al Vivaro-e. Tutti i modelli sono in grado di caricare rapidamente la propria batteria fino a 100 kW di potenza sfruttando una stazione di ricarica pubblica, di serie e indipendentemente dalla classe del veicolo e dal fatto che sia dotato di un caricatore di bordo da 7,4 o 11 kW.

Ad esempio, a 100 kW in corrente continua, la batteria da 50 kWh della Opel Corsa-e impiega appena 30 minuti per raggiungere l’80%. In aggiunta, i veicoli elettrici a batteria della casa automobilistica tedesca sono predisposti per tutte le altre opzioni di ricarica, dalla monofase alla trifase a 11 kW, tramite wallbox o cavo per la presa domestica.

Opel: tutti i veicoli elettrici annunciati fino ad ora dal brand supportano la ricarica rapida da 100 kW

L’Opel Universal Charger con adattatori specifici per l’infrastruttura consente la ricarica presso quasi tutte le prese locali e le stazioni di ricarica pubbliche. Lo Universal Charger unisce le funzioni dei cavi Mode 2 e Mode 3 con vari adattatori in un unico dispositivo.

I clienti hanno la possibilità di collegare il caricatore a quasi tutte le prese domestiche specifiche del paese ed è quindi ideale per i clienti che normalmente ricaricano la propria auto durante la notte a casa e per coloro che occasionalmente fanno viaggi più lunghi e hanno bisogno di ricaricarsi durante il viaggio.

Per rendere la vita ancora più rilassante, Opel propone i servizi Opel Connect, l’app MyOpel e Freee2Move. Ad esempio, tramite l’applicazione è possibile controllare l’autonomia e lo stato di carica e programmare l’ora di inizio della ricarica su una wallbox domestica. Un altro vantaggio riguarda il comfort in quanto i proprietari possono anche comodamente preselezionare l’aria condizionata e il riscaldamento dal divano utilizzando sempre l’app MyOpel.

Uno dei servizi di Free2Move disponibili su richiesta è il pass di ricarica Charge My Car. Questo consente di accedere a oltre 220.000 punti di carica presenti in Europa tramite l’app Free2Move. Tutti i veicoli elettrici lanciati fino ad ora da Opel hanno in comune un motore elettrico da 136 CV (100 kW) di potenza e 260 Nm di coppia massima, disponibili immediatamente.

La Corsa-e, ad esempio, impiega 2,8 secondi per accelerare da 0 a 50 km/h e 8,1 secondi da 0 a 100 km/h. I conducenti hanno la possibilità di scegliere fra tre modalità di guida: Normal, Eco e Sport. Durante la guida, lo stato di carica della batteria, il consumo energetico e l’autonomia possono essere monitorati attraverso un menu dedicato presente sul display del sistema di infotainment.