Peugeot 208 riceve solo due stelle dal Latin NCAP

Il Latin NCAP ha pubblicato nelle scorse ore i risultati degli ultimi test in cui hanno messo alla prova anche la Peugeot 208 prodotta in Argentina. In particolare, l’ente ha testato la versione con due airbag frontali, due airbag laterali e controllo elettronico della stabilità (ESC) proposti di serie.

Purtroppo, la 208 ha ottenuto appena due stelle in seguito alle prove effettuate con gli ultimi protocolli del Latin NCAP. Il popolare modello compatto ha raggiunto il 51,53% nella protezione degli occupanti adulti e il 54,92% in quella dei bambini.

Peugeot 208: la vettura costruita in Argetina ottiene due stelle dal Latin NCAP

La vettura del brand francese, inoltre, ha conquistato il 54,13% nella protezione dei pedoni e altri utenti vulnerabili della strada e il 55,81% per quanto riguarda i sistemi di sicurezza presenti a bordo.

La Peugeot 208 è stata testata in impatto frontale, impatto laterale, colpo di frusta, protezione dei pedoni, ESC e test dell’alce (moose test). Il modello ha mostrato una performance accettabile nel test dell’impatto frontale e un buon risultato in quello laterale per la protezione degli adulti grazie ai suoi sistemi di ritenuta.

La protezione dal colpo di frusta è risultata buona, oltre a soddisfare i requisiti della normativa UNR32 contro l’impatto posteriore. La scocca e l’area del vano piedi sono state classificate come instabili dal Latin NCAP. La mancanza di airbag laterali di protezione per la testa di serie ha limitato il punteggio generale dell’auto.

Nel test di frenata automatica di emergenza, le auto hanno bisogno di una protezione passiva completa e senza gli airbag a tendina la 208 non sarebbe in grado di ottenere AEB. Le prestazioni in materia di protezione degli occupanti dei bambini sono state inferiori alle aspettative.

È stato provato un secondo esemplare dopo alcune modifiche suggerite dall’ente

Il punteggio basso era dovuto alla mancanza dell’interruttore di disconnessione dell’airbag del passeggero e ai problemi con la geometria delle cinture di sicurezza e del sedile. Anche durante la prova, lo schienale del sedile posteriore si è sbloccato, influenzando l’escursione della testa del manichino, che simulava un bambino di 3 anni, che potrebbe portare a una riduzione del punteggio per la protezione della testa.

Peugeot ha già intrapreso alcune misure per migliorare l’avviso di mancato bloccaggio della maniglia e anche nella revisione del sistema dello schienale. Dopo che la casa automobilistica francese ha migliorato l’auto, al fine di prevenire l’errata chiusura dello schienale del sedile posteriore, è stato testato un secondo veicolo con tali miglioramenti.

Nel nuovo test sulla Peugeot 208, lo schienale del sedile posteriore è rimasto nella sua posizione durante l’urto, portando a risultati migliori per la protezione dei bambini. È molto probabile che, con l’aggiunta della protezione laterale della testa di serie, i risultati migliorerebbero notevolmente.

Da notare che il Latin NCAP ha proposto a Peugeot di testare delle versioni meglio equipaggiate della 208, ma purtroppo il produttore francese si è rifiutato.