Fiat Argo: riuscirà ad essere l’auto più venduta in Brasile nel 2021?

Dopo i primi 11 mesi dell’anno, i dati di vendita provenienti dal Brasile dicono che la berlina compatta Fiat Argo è l’auto più venduta nel 2021 in quel paese con oltre 80 mila immatricolazioni. Per l’esattezza la vettura, che la principale casa automobilistica italiana produce nel suo stabilimento di Betim in Brasile, ha immatricolato un totale di 80.135 auto. Grazie a questo risultato, conseguito con numerosi primi posti tra le auto più vendute in particolare nella prima fase dell’anno, Fiat Argo si candida a diventare l’auto più venduta nel mercato auto del Brasile di tutto il 2021.

Fiat Argo ad un passo dal diventare l’auto più venduta in Brasile del 2021

Per raggiungere questo prestigioso risultato, Fiat Argo però deve ancora affrontare l’ultimo mese dell’anno. Se anche nel mese di dicembre del 2021 la vettura non verrà sorpassata dalle sue dirette rivali allora Fiat potrà festeggiare un risultato davvero importante che non accade da diverso tempo. Per molti anni infatti in Brasile la vettura più venduta in assoluto è stata Chevrolet Onix, che in quel paese ricopre un ruolo simile a quello che in Italia ha Fiat Panda. L’auto ha sempre surclassato le rivali grazie ad un rapporto qualità prezzo davvero ottimo.

Nel 2021 questa auto di Chevrolet, ha però dovuto fare i conti con grossi problemi di produzione a causa della mancanza di microchip che non solo hanno portato alla sospensione della produzione ma addirittura in taluni mesi hanno portato anche allo stop delle vendite di questa auto. Questo ovviamente ha influito sulle vendite dell’auto che rispetto agli scorsi anni sono state dunque molto ma molto più basse.

Di ciò ha approfittato Fiat Argo che a differenza della rivale non ha avuto di questi problemi in quanto Fiat in Brasile è riuscita a gestire meglio questa situazione dei semiconduttori che non ha influito più di tanto sulle vendite delle sue auto principali. Adesso Chevrolet Onix sembra aver risolto i suoi problemi ed infatti negli ultimi 2 mesi è stata lei l’auto più venduta in Brasile con Argo che invece pur rimanendo in top ten si è dovuta accontentare di posizioni più basse.

Al momento Onix ha immatricolato molte meno auto di Fiat Argo e non vi sono possibilità che a dicembre possa superare la vettura di Fiat. Al momento le concorrenti più agguerrite per l’auto italiana sono Hyundai HB20 (78.529) e dalla Jeep Renegade (69.621). Solo la prima sembra avere possibilità di superare Argo che però ovviamente si trova ad avere un vantaggio di quasi 2 mila unità che con un solo mese a disposizione non sarà per nulla facile da recuperare.

Già a metà mese quando usciranno i parziali della prima metà di dicembre capiremo come è la situazione se Fiat Argo potrà già festeggiare il primato assoluto in Brasile in questo 2021 che è stato certamente da incorniciare per lei e più in generale per il marchio Fiat in Brasile.

Ti potrebbe interessare: Fiat Cronos: nettamente auto più venduta in Argentina nel 2021