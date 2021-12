Maserati in Formula E? Arrivano nuove conferme

Da tempo si parla dell’ingresso di un secondo marchio del gruppo Stellantis in Formula E. Attualmente nella competizione prende parte il marchio DS, ma presto questo potrebbe essere seguito da un altro brand del gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares.

Infatti il capo della DS Motorsport, Thomas Chevaucher nel corso di una recente intervista ha confermato che al momento sarebbero in corso colloqui tra i dirigenti di Stellantis e i responsabili della Formula E per il debutto di un secondo marchio del gruppo. A quanto pare si tratterebbe di Maserati.

Maserati potrebbe essere il secondo brand di Stellantis a fare il suo ingresso in Formula E

Non è la prima volta che si dice che sia proprio Maserati il marchio del gruppo Stellantis che potrebbe fare il suo ingresso in Formula E. Ma nelle ultime settimane queste voci si sono intensificate ulteriormente. Del resto la cosa non stupisce più di tanto se si pensa che la casa automobilistica del tridente ha deciso di puntare forte sulle auto elettriche nei prossimi anni come dimostra la nascita della gamma Folgore di sole auto completamente a zero emissioni.

A quanto pare è possibile che Maserati possa già collaborare con DS Automobiles per sviluppare il propulsore Gen3 al fine di poter introdurre il proprio nome nella stagione 9 della Formula E anche se per il momento è ancora da capire in che forma avverrà questo ingresso.

I dipendenti dello studio di design centrale Stellantis, tra cui il capo designer di Maserati Klaus Busse, sarebbero già stati coinvolti nella progettazione del telaio Gen3 negli ultimi mesi. La nuova monoposto della Gen3 sarà utilizzata per la prima volta nella stagione 2022/23 di Formula E.

Con una potenza di picco di 350 kW e un motore anteriore per il recupero dell’energia il veicolo dovrebbe essere in grado di raggiungere velocità massime teoriche di 320 km/h. L’auto Gen3 è stata presentata alle parti interessate della Formula E in una presentazione interna alla fine di novembre.

Maserati dunque potrebbe tornare nel motorsport dopo che anche Alfa Romeo negli scorsi anni ha fatto il suo ritorno alle competizioni grazie alla partnership con il team di Formula 1 Sauber. Dunque anche il gruppo Stellantis sembra puntare sul Motorsport contrariamente a quanto qualcuno aveva ipotizzato in passato.

Da un punto di vista dell’immagine del resto si tratta di operazioni molto interessanti. Per quanto riguarda la Formula E, il campionato è in forte ascesa e dunque ha senso che la casa automobilistica del Tridente voglia associare il proprio brand ad una simile competizione.

Ti potrebbe interessare: Maserati GranTurismo 2023: proseguono i test sulla nuova generazione [Foto spia]