Maserati GranTurismo 2023: proseguono i test sulla nuova generazione [Foto spia]

Maserati ha dato inizio da poco a una nuova era, partita con il lancio della MC20, una supercar che porta al debutto un nuovo V6 biturbo da 3 litri denominato Nettuno. Ben presto, però, la casa automobilistica modenese prevede di annunciare anche la nuova generazione della Maserati GranTurismo.

Sappiamo che la vettura sarà ridisegnata da zero e porterà con sé un design molto più sportivo rispetto alla precedente versione. La presentazione ufficiale della nuova GranTurismo è attesa entro la fine del prossimo anno come model year 2023.

Maserati GranTurismo 2023: un nuovo prototipo della prossima generazione si mostra in varie foto spia

Negli ultimi mesi abbiamo visto svariati prototipi della vettura girare per le strade italiane e l’ultimo è stato beccato dal solito leaker Walter Vayr che ha pubblicato una ricca galleria di foto su Facebook.

Purtroppo, il nuovo muletto non rivela nessuna novità di rilievo in quanto presenta ancora lo stesso camuffamento blu e nero con le scritte Maserati e GranTurismo sparsi un po’ ovunque. Possiamo però vedere quattro terminali di scarico cromati sulla parte posteriore e dei particolari cerchi aerodinamici con pinze freno rosse nascoste dietro.

Si tratta praticamente dello stesso prototipo avvistato il mese scorso attraverso un video pubblicato su YouTube da Varryx. In quell’occasione abbiamo avuto la possibilità anche di ascoltare il sound del motore nascosto sotto il cofano, che in quel caso doveva essere il V6 3.0 della MC20, anche se alcuni addetti ai lavori hanno sostenuto che in realtà poteva essere il V8.

L’attuale otto cilindri da 3.8 litri di derivazione Ferrari utilizzato dal Tridente riesce ad eguagliare la coppia massima offerta dal Nettuno, ma la potenza è leggermente inferiore. Oltre ad avere sotto il cofano dei powertrain endotermici, sappiamo che la nuova Maserati GranTurismo sarà venduta anche in versione 100% elettrica con un gruppo propulsore chiamato Folgore.

Quest’ultimo sarà supportato da un sistema a 800V per una ricarica a 300 kW e sarebbe costituito da tre motori elettrici con potenza complessiva pari a 650 CV, per un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi. Non ci resta a questo punto che attendere i prossimi mesi per scoprire maggiori informazioni sulla GranTurismo 2023 (e sulla nuova GranCabrio).