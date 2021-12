Maserati Grecale Trofeo: iniziati i test invernali in Europa [Foto spia]

Il nuovo Maserati Grecale Trofeo è stato avvistato ancora in foto, ma questa volta mentre veniva testato al freddo in Europa. Tale prototipo si distingue subito dagli altri visti fino ad ora per via del rivestimento mimetico rosso anziché blu.

Nonostante l’ampio camuffamento, possiamo avere un’idea abbastanza chiara del design generale della versione top di gamma del nuovo SUV del Tridente, che verrà presentato all’inizio del prossimo anno.

Maserati Grecale Trofeo: un inedito prototipo completamente rosso è stato avvistato nel Nord Europa

Sulla parte frontale troviamo la familiare griglia di Maserati con barre verticali e il prominente Tridente posizionato al centro. Inoltre, ci sono delle prese d’aria quadrate e dei fari con una forma molto simile a quella presente sulla MC20 e dei DRL a LED.

Il Grecale Trofeo vanta poi dei cerchi più sportivi rispetto a quanto visto fino ad ora, rivestiti di rosso in abbinata al resto della carrozzeria. Dietro i cerchi si nascondono delle pinze freno rosse e dei grossi dischi forati. Altri elementi chiave del design che è possibile estrapolare da questo muletto sono il diffusore posteriore aggressivo e ben quattro terminali di scarico.

Purtroppo, la casa automobilistica modenese non ha ancora rivelato cosa ci sarà sotto il cofano del Maserati Grecale Trofeo, ma al momento ci sono due opzioni: il V6 biturbo da 2.9 litri da 510 CV e 600 Nm utilizzato da Alfa Romeo sullo Stelvio Quadrifoglio e una versione depotenziata del nuovo V6 biturbo Nettuno da 3 litri della MC20.

Oltre alla variante Trofeo, Maserati proporrà anche le versioni meno potenti GT e Modena. Il Maserati Grecale entry-level dovrebbe essere fornito con il quattro cilindri turbo da 2 litri con tecnologia mild hybrid che troviamo attualmente sulla Ghibli Hybrid, capace di sviluppare 296 CV e 450 Nm, e con un altro powertrain di cui al momento non conosciamo le caratteristiche.

Come anticipato ad inizio articolo, il debutto ufficiale del secondo Sport Utility Vehicle del Tridente avverrà all’inizio del prossimo anno. Sfortunatamente, al momento non conosciamo il giorno esatto del suo debutto, ma sicuramente ulteriori informazioni arriveranno nelle prossime settimane.

Ad ogni modo, il nuovo Grecale promette molto bene e ciò è stato dimostrato da alcuni addetti ai lavori che hanno avuto la possibilità di provare in anteprima un prototipo totalmente camuffato.