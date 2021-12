Motor Valley Fest 2022: confermate le date della prossima edizione

In occasione di Expo Dubai sono state confermate le date della quarta edizione del Motor Valley Fest (giovedì 26-domenica 29 maggio 2022), il grande festival a cielo aperto della Terra dei Motori dell’Emilia-Romagna, che quest’anno si svolgerà in concomitanza con Autopromotec, la biennale internazionale delle attrezzature e del post-vendita automobilistico, conosciuta anche per la massima espressione della qualità di pneumatici, attrezzature, ricambi e car service a livello internazionale.

Si tratta di un doppio appuntamento molto interessante che ha l’obiettivo di creare un filo diretto tra le due filiere di rilievo che si incontreranno coinvolgendo dal vivo tantissimi appassionati e addetti ai lavori provenienti da ogni parte del mondo nella Terra dei Motori: l’Emilia-Romagna.

Motor Valley Fest 2022: la prossima edizione si svolgerà dal 26 al 29 maggio

Ad annunciare l’evento è stato Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, in occasione della round table “The secret ingredient to create a supercar” alla presenza di rappresentanti delle case automobilistiche e motociclistiche del Motor Valley svoltasi allo Sky View Hotel Dawntown di Dubai.

Nell’ambito del programma di iniziative promozionali della Motor Valley a Expo Dubai, a presentare la Motor Valley Fest sono intervenuti Andrea Pontremoli – CEO di Dallara, Tim Bravo – Head of Communications di Lamborghini, Francesco Milicia – Global Sales and After Sales Board Member di Ducati, e Renzo Servadei – CEO Autopromotec.

L’appuntamento sarà un veicolo di promozione proprio del made in Italy e sarà parte della campagna di comunicazione nata dall’accordo tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ice Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, la Regione Emilia-Romagna e Apt Servizi Emilia-Romagna, per la valorizzazione internazionale del comparto automotive italiano.

Modena farà ancora una volta da cornice al prestigioso evento

A fare la prestigiosa cornice al Motor Valley Fest sarà ancora una volta Modena, patrimonio dell’UNESCO. Confermata anche la formula del Fest che prevede esposizioni di vetture dei brand prestigiosi della Motor Valley, incontri tematici, parate, esibizioni direttore da competizione e il format Innovation & Talents, ossia l’area di networking dedicata ai talenti, alle start-up e al mondo universitario, per l’orientamento professionale del settore automotive che andrà ad arricchirsi di appuntamenti continui rivolti agli addetti ai settori dell’intero sistema automotive italiano.

Il presidente della Regione Emilia-Romagna afferma che il Motor Valley Fest 2022 sarà un appuntamento straordinario in grado di richiamare in Emilia-Romagna visitatori e appassionati dall’Italia e da ogni paese.

Tutto il pubblico sarà accolto nel massimo della sicurezza e del rispetto delle regole, forti del patrimonio mondiale che rappresenta la Motor Valley, unica a livello internazionale, con case motoristiche e marchi che hanno fatto la storia. Sarà data particolare attenzione alla velocità e alla sostenibilità, con lo sviluppo di motori e modelli non inquinanti ma lo stesso tempo dalle grandi prestazioni.

Gian Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena, ha invece dichiarato che la città ospiterà turisti appassionati da tutto il mondo per ammirare le più belle auto del passato, del presente e del futuro grazie agli approfondimenti internazionali dedicati alla tecnologia e all’innovazione, con al centro le strategie per una mobilità sostenibile (elettrico e idrogeno), le prospettive della guida autonoma e assistita e le tante opportunità proposte ai giovani delle aziende del settore.