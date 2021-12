Jeep Wrangler: ordini record per la versione con vernice Tuscadero

Nei mesi scorsi Jeep ha lanciato una nuova versione di Jeep Wrangler con vernice “Tuscadero”. Questo colore per la carrozzeria esterna del famoso modello della casa americana sta avendo molto successo. Basti pensare che sono stati già oltre 30 mila gli ordini di clienti di Jeep che hanno optato per acquistare una Wrangler con questo speciale colore di carrozzeria.

Jeep Wrangler Tuscadero: oltre 30 mila ordini per la versione in edizione limitata dell’iconico fuoristrada

Gli ordini si sono aperti durante lo scorso mese di agosto. Per questo motivo nelle scorse ore la casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis ha fatto sapere di voler aumentare la disponibilità di questo colore di vernice per Jeep Wrangler.

Questo particolare tipo di Jeep Wrangler dunque sarà ordinabile ancora per tutto il mese di dicembre. “Ci aspettavamo che Tuscadero fosse popolare e la risposta dei clienti è stata straordinariamente forte”, ha affermato Jim Morrison, vicepresidente e capo del marchio Jeep in Nord America. “È così popolare che stiamo estendendo la produzione alla produzione dell’anno modello 2022 per soddisfare la forte domanda dei clienti. I clienti possono effettuare un ordine fino a dicembre di quest’anno”.

L’audace Tuscadero, un magenta cromatico profondo e intenso, si unisce a una lunga gamma di colori vivaci e speciali, tra cui Gecko, Chief e Nacho, che aggiungono personalizzazione e fascino alla Jeep Wrangler con una tavolozza di colori speciale direttamente dalla fabbrica.

Disponibile su tutti i modelli Wrangler, inclusi Sport, Sahara, Rubicon, 4xe e 392, l’opzione di verniciatura esterna Tuscadero può essere ordinata ora fino a dicembre 2021 e ha un prezzo al dettaglio suggerito dal produttore statunitense di $ 395.

Insomma un’altra buona notizia per Jeep che in questo 2021 ha dimostrato di essere uno dei marchi leader del nuovo gruppo Stellantis. La casa americana può sempre contare sui suoi modelli più iconici che sul mercato rappresentano una vera certezza in termini di vendite.

