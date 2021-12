Peugeot partecipa al primo evento in pista in Brasile dedicato agli EV

Peugeot ha partecipato a Electric Experience, un evento senza precedenti in Brasile incentrato sui test drive dei veicoli completamente elettrici. È stata l’occasione per riunire diversi modelli a zero emissioni provenienti da varie case automobilistiche che attualmente sono disponibili all’acquisto sul mercato brasiliano.

L’evento ha avuto il piacere di ospitare oltre 600 persone che hanno potuto vivere l’esperienza di guidare auto in una corsia chiusa e con tutte le misure di sicurezza necessarie. Il produttore francese ha partecipato all’evento con la e-208 GT e l’e-Expert lanciato di recente.

Peugeot: a Electric Experience partecipano e-208 GT ed e-Expert

Felipe Daemon, Head of Peugeot Sud America, ha affermato che l’elettrificazione è ormai una realtà per Peugeot, sia in Brasile che in altri paesi. Il primo step è stato il lancio della Peugeot e-208 GT che pochi mesi dopo è stata affiancata dall’e-Expert, il primo veicolo commerciale leggero a zero emissioni.

Daemon ha dichiarato che la casa del Leone ha in programma di diventare una delle protagoniste dell’elettrificazione in Sud America grazie a un solido piano in atto e lanci previsti per il prossimo anno.

La sportiva full electric è stata uno dei modelli più ricercati per i test drive, soprattutto perché si tratta di una vettura con vocazione sportiva in pista. La e-208 GT unisce prestazioni, robustezza, tecnologia ed elettrificazione ad alto valore aggiunto in un unico veicolo che le consentono di soddisfare tutti i gusti e le preferenze dei consumatori.

Esternamente, le linee pure formano una silhouette audace e sportiva, con un sottile equilibrio tra forza e morbidezza. Il frontale è immediatamente identificabile grazie ai fari full LED nella parte inferiore che evocano la tipica firma di Peugeot.

Sotto il cofano è presente un motore elettrico da 136 CV (100 kW) di potenza e 260 Nm di coppia massima che permettono all’auto di impiegare 8,3 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h. La batteria da 50 kWh, invece, consente di percorrere fino a 340 km nel ciclo WLTP.

Introdotto di recente sul mercato brasiliano, il Peugeot e-Expert è stato già testato dalla stampa specializzata e dai piloti. Dotato di molta versatilità e autonomia, il primo furgone elettrico di Peugeot eleva il concetto di comfort della categoria a un livello molto più alto, dal benessere a bordo alla tranquillità dell’efficienza.

L’e-Expert assicura quella dimensione estesa di comfort, con l’assenza di rumore e vibrazioni e una guida fluida. Si tratta di un veicolo pratico, facile da ricaricare e con bassi costi di manutenzione. Tutto questo si aggiunge alle qualità ereditate dal modello con motore a combustione interna.

Il furgone viene fornito con una batteria da 75 kWh e un caricatore di bordo trifase da 11 kW, in grado di garantire fino a 330 km di autonomia nel ciclo urbano brasiliano INMETRO. Infine, il veicolo commerciale leggero elettrico condivide lo stesso motore della e-208 GT.