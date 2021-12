Stellantis: il piano industriale sarà rivelato l’1 marzo 2022

Importante annuncio da parte di Carlos Tavares. Il numero uno del gruppo Stellantis ha rivelato quest’oggi che il prossimo 1 marzo 2022 la sua azienda annuncerà il nuovo piano industriale del gruppo, primo da quando la società è stata creata dopo la fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe dello scorso mese di gennaio. Si tratta di un momento fondamentale in quando si conosceranno finalmente i piani relativi ai singoli marchi che fanno parte del gruppo.

Stellantis: il piano industriale sarà rivelato giorno 1 marzo 2022

L’annuncio è stato effettuato da Carlos Tavares in occasione della presentazione della nuova strategia software dell’azienda. Sapevamo già che entro il primo trimestre del 2022 Stellantis avrebbe rivelato i suoi piani in quanto era stato il direttore finanziario Richard Palmer a riportare per primo la notizia nei mesi scorsi. Fino a quest’oggi però non era noto il giorno esatto in cui la pubblicazione del piano strategico sarebbe avvenuta.

Ovviamente cresce l’attesa di conoscere quello che accadrà a marchi quali Alfa Romeo, Maserati, Fiat e Lancia in particolare. Stellantis ha detto chiaramente che punterà forte sul rilancio di queste case automobilistiche per le quali sono stati promessi importanti investimenti. Sapremo finalmente quali sono i 5 modelli che Alfa Romeo lancerà da qui al 2026. Capiremo se le voci sul ritorno di Giulietta e MiTo sono vere o no. Inoltre sarà chiarito se tra i 5 nuovi modelli promessi rientrano anche le nuove generazioni di Giulia e Stelvio oppure si tratta di modelli inediti.

Per quanto riguarda Fiat, scopriremo finalmente che fine farà Fiat Panda e se davvero ci sarà questo spostamento di segmento auspicato lo scorso anno dal capo globale del marchio Oliver Francois. Inoltre capiremo se tra le auto di segmento B previste nel futuro della principale casa italiana potrà esserci spazio anche per una nuova Fiat Punto. Curiosità anche per il destino di Fiat Tipo e per capire se davvero la casa italiana si espanderà anche nel segmento D così come si vocifera da tempo.

Per Lancia sappiamo già che le 3 prossime novità saranno le nuove Ypsilon, Aurelia SUV e Delta ma il prossimo 1 marzo sicuramente emergeranno nuovi dettagli sul rilancio del marchio che da troppo tempo è uscito dai radar. Infine per quanto riguarda Jeep scopriremo come si chiamerà e che caratteristiche avrà il futuro B-SUV che verrà prodotto a Tychy in Polonia. Inoltre sapremo se ci saranno altre novità alla sua gamma europea nei prossimi anni.

Ovviamente tante novità sono attese anche per i marchi dell’ex gruppo PSA: Peugeot, Citroen, DS Automobiles e Opel. Vedremo dunque cosa emergerà anche a proposito di questi importanti marchi su cui il CEO Carlos Tavares ovviamente vuole puntare forte per rendere Stellantis il primo gruppo automobilistico al mondo.

