Fiat Panda è inarrestabile: leader delle vendite in Italia a novembre

Continua il dominio di Fiat Panda in Italia. Nonostante sia presente sul mercato da molti anni con questa generazione, la celebre utilitaria della principale casa automobilistica italiana continua ad essere leader del mercato mese dopo mese. Il rapporto qualità prezzo elevato e la sua nota affidabilità hanno permesso alla vettura di Fiat di essere leader del nostro mercato auto anche nel corso del mese di novembre che si è da poco concluso.

A novembre in Italia Fiat Panda è l’auto più venduta in assoluto con 8.815 unità

In totale Fiat Panda il mese scorso ha immatricolato 8.815 unità. Questo numero di consegne ha permesso ancora una volta alla famosa vettura di issarsi sino al primo posto nella classifica delle auto più vendute. Tra l’altro Panda è riuscita anche mettere tra se e le sue più dirette inseguitrici un ampio margine.

Basti pensare che la seconda auto più venduta, Lancia Ypsilon, ha immatricolato meno della metà delle unità di Fiat Panda. La city car della casa piemontese ha ottenuto un totale di 3.208 immatricolazioni il mese scorso in Italia. Nella top ten rientra anche un’altra auto di Fiat. Ci riferiamo alla 500 che si piazza in quinta posizione con 2.918 unità immatricolate.

Per quanto riguarda Fiat Panda sono anni ormai che domina il mercato. Ricordiamo che la vettura nei prossimi anni andrà incontro a profonde trasformazioni. Con la prossima generazione infatti il veicolo sarà completamente rivoluzionato.

Si parla di un ampliamento delle dimensioni con il passaggio al segmento B del mercato. Maggiori dettagli sul futuro di questa auto li avremo molto probabilmente agli inizi del 2021 con il nuovo piano industriale di Stellantis. Per il momento accontentiamoci di questi importanti risultati.

Ti potrebbe interessare: Fiat Panda GPL a 129 euro al mese con supervalutazione e anticipo zero