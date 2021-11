Nuova Fiat Panda: misteriosa foto accende dibattito

Sta facendo molto rumore sul web un’immagine trapelata in occasione di una campagna pubblicitaria del Mirafiori Outlet. Ci riferiamo alla rete di concessionarie di Stellantis nella vendita di auto usate che adesso sarà accorpata da Spoticar. In pratica un’immagine pubblicitaria sembra mostrare una nuova Fiat Panda. Si potrebbe trattare del restyling dato che la zona anteriore sembra essere stata modificata rispetto al modello attualmente presente in concessionaria.

Nuova Fiat Panda: anticipato il suo restyling o si tratta di un errore?

Da quello che si nota da questa immagine, che nel giro di poche ore ha fatto letteralmente il giro del web, la nuova Fiat Panda presenta gli stessi cerchi della concept car Fiat Centoventi, il prototipo che la principale casa automobilistica italiana ha mostrato per la prima volta in occasione del Salone dell’auto di Ginevra 2019.

Sempre la stessa immagine mostra che la nuova Fiat Panda presenta nuove ottiche dei fari, inedite plastiche laterali e il nuovo logo Fiat. Al momento non è chiaro se si tratta di un’immagine del futuro restyling che per errore è stata usata per questa campagna pubblicitaria o semplicemente di una svista di qualcuno che invece di prendere la foto di Fiat Panda per errore ha pubblicato un render di qualcuno.

Sicuramente non si tratta della nuova generazione in quanto mancano molti anni al suo arrivo e come vi abbiamo scritto molte altre volte si tratterà di un modello completamente diverso rispetto a quello attuale mentre questa immagine porta solo alcune modifiche.

Vedremo se nelle prossime ore questo piccolo mistero sarà risolto e se capire in realtà se si è trattato di un errore o di un’involontaria anticipazione del restyling del popolare modello di Fiat che comunque necessariamente dovrà essere aggiornato dato che rimarrà in commercio ancora per diversi anni.

