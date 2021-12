Peugeot: importante novità in Spagna

Arriva una novità importante per Peugeot in Spagna. Infatti nelle scorse ore si è saputo che Alberto Morla è stato nominato Direttore della Comunicazione della casa automobilistica del Leone e della Business Unit Veicoli Commerciali di Stellantis in Spagna. Nelle sue funzioni Morla riporterà a José Antonio León Capitán, che è attualmente il numero uno della Comunicazione e Relazioni Istituzionali del gruppo automobilistico nella penisola iberica.

Peugeot: in Spagna Alberto Morla diventa nuovo direttore delle comunicazioni

“Voglio dare il benvenuto ad Alberto Morla, professionista con grande esperienza e conoscenza del marchio Peugeot, del gruppo Stellantis e del settore automobilistico. Il suo ingresso aiuterà il nostro team di comunicazione a migliorare ulteriormente”, ha affermato José Antonio León Capitán, Direttore della comunicazione e delle relazioni istituzionali del gruppo automobilistico in Spagna.

Alberto Morla ha una laurea in Giurisprudenza e un master in MBA e Marketing dell’ESIC. Ha iniziato la sua carriera professionale presso il Gruppo Renault nel 2001. Tre anni dopo, nel 2004, è entrato a far parte del Gruppo PSA Peugeot Citroën nel dipartimento post-vendita Peugeot nel sud della Spagna e successivamente nel dipartimento vendite Peugeot in Catalogna.

Alla fine del 2011 è stato nominato Product Manager di Peugeot, posizione in cui è rimasto fino a quando, nel 2017, ha assunto la responsabilità dell’intera gamma di autovetture e veicoli commerciali come product manager del marchio. Nel 2019 è stato nominato Energy Transition Manager per la Spagna e il Portogallo dei marchi Peugeot, Citroën, DS Automobiles e Opel.

Per la casa automobilistica del Leone dunque una novità importante in Spagna, mercato considerato come fondamentale per la crescita ulteriore del marchio che comunque già in quel paese ha raggiunto livelli notevoli come dimostrano i dati di vendita più recenti.

