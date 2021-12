Opel Astra 2022: ecco come sarebbe la versione berlina [Render]

Opel recentemente ha presentato la sesta generazione dell’Opel Astra che è disponibile sia in versione hatchback che station wagon (Sports Tourer). Proprio quest’ultima è stata svelata ad inizio mese, rivolgendosi alle famiglie che non apprezzano SUV e crossover e offrendo un ampio spazio di carico con 608 litri di capacità con i sedili posteriori in funzione o 1634 litri quando sono ripiegati.

Per ora, la casa automobilistica tedesca non ha intenzione di lanciare una versione berlina della nuova Astra e molto probabilmente non lo farà in futuro. Questo però non ha fermato X-Tomi Design che ha pubblicato sul suo profilo ufficiale di Facebook un progetto digitale che ci mostra una Opel Astra L a quattro porte con carrozzeria berlina.

Opel Astra 2022: X-Tomi Design ipotizza in render la versione sedan

In particolare, il renderista è partito dalla versione station wagon per realizzare questo modello. Il progetto dispone di una linea del tetto più corta e inclinata e una parte posteriore ridisegnata. Per il resto è rimasta praticamente identica all’Astra Sports Tourer 2022.

L’ipotetica Astra L Sedan condividerebbe tutti i motori con le altre due varianti disponibili in questo momento sul mercato. Ciò significa il tre cilindri PureTech a benzina da 1.2 litri con potenza di 110 e 130 CV e il diesel BlueHDi a quattro cilindri da 1.5 litri da 130 CV. Inoltre, sono disponibili anche due versioni ibride plug-in da 180 e 225 CV.

Entrambe combinano un quattro cilindri turbo benzina PureTech da 1.6 litri, un powertrain elettrico e un pacco batterie da 12,4 kWh per un’autonomia massima di 56 km nel ciclo WLTP con una singola ricarica.

In Italia, la nuova Opel Astra è disponibile negli allestimenti Edition, Elegance, Business Elegance, GS Line e Ultimate. La prima parte da 24.500 euro e arriva a 35.300 euro, la seconda da 26.500 euro a 37.300 euro, la terza da 28.800 euro a 38.800 euro, la quarta da 28.800 euro a 38.800 euro mentre la top di gamma parte da 34.300 euro e arriva a 42.300 euro.

Tra le caratteristiche proposte di serie abbiamo vari airbag, ABS, ESP, predisposizione ISOFIX per i sedili posteriori, cinture di sicurezza con pretensionatori, assistenza al mantenimento della corsia, cruise control, rilevatore di stanchezza, riconoscimento dei segnali stradali, limitatore di velocità, frenata di emergenza, volante multifunzione in pelle, maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria, fari Eco LED, cerchi in lega Phantom da 16”, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e tanto altro ancora.