Opel Astra Sports Tourer 2022: svelata la nuova station wagon [Foto]

Sapevamo che l’Opel Astra Sports Tourer 2022 sarebbe arrivata sul mercato. Si tratta di una station wagon compatta e dall’aspetto elegante che, secondo quanto rivelato nelle scorse ore, sarà disponibile per l’ordine a partire dall’inizio del prossimo anno.

Come previsto, l’Astra Sports Tourer condivide le caratteristiche estetiche con la berlina di ultima generazione. Perciò dispone di una coppia di fari a LED affilati con DRL collegati con un pezzo di rivestimento in nero lucido che ospita vari sensori al suo interno.

Opel Astra Sports Tourer 2022: presentata la nuova generazione della station wagon compatta

Ovviamente, la Sports Tourer si differenzia dalla berlina guardandola lateralmente. Infatti, adesso l’auto è lunga 4,6 metri, larga 1,8 metri e alta 1,4 metri, quindi abbiamo a disposizione molto più spazio nel vano bagagli rispetto alla berlina. Propone 608 litri di spazio di carico con i sedili posteriori in uso, che diventano 1634 litri abbattendoli.

Purtroppo, i dettagli completi sulla gamma di motori della nuova Opel Astra Sports Tourer non sono stati ancora annunciati, ma molto probabilmente saranno identici a quelli proposti dalla berlina. Ciò significa un PureTech turbo benzina a tre cilindri da 1.2 litri con potenza di 110 e 130 CV, un turbodiesel BlueHDi a quattro cilindri da 1.5 litri da 130 CV di potenza e due varianti ibride plug-in.

Entrambe si basano su un quattro cilindri turbo benzina PureTech da 1.6 litri, un powertrain elettrico e una batteria da 12,4 kWh che propongono potenze rispettive pari a 180 CV e 225 CV. Le versioni PHEV offrono 548 litri di capacità di carico nel bagagliaio che diventano 1574 litri abbattendo i sedili posteriori.

La casa automobilistica tedesca afferma che i modelli con motori benzina e diesel avranno un piano di carico mobile che può essere regolato in posizione alta e bassa o inclinato con un angolo di 45°.

Di serie abbiamo a bordo diverse caratteristiche interessanti come un quadro strumenti digitale da 10 pollici, un ampio schermo per il sistema di infotainment, supporto Apple CarPlay e Android Auto e tanto altro ancora.

Maggiori informazioni sui prezzi e gli allestimenti disponibili della nuova Opel Astra Sports Tourer saranno sicuramente rivelate all’inizio del 2022 e prima delle consegne previste a partire dalla metà dell’anno.

In Italia, la nuova generazione dell’Astra è disponibile negli allestimenti Edition, Elegance, Business Elegance, GS Line e Ultimate, con prezzi a partire da 24.500 euro (chiavi in mano) per la versione entry-level Edition.