Peugeot conquista anche la Grecia

Peugeot continua ad aumentare le sue immatricolazioni in molti mercati. L’ultimo paese a capitolare sotto i colpi inferti dal Leone è stato la Grecia. La casa automobilistica transalpina che fa parte del gruppo Stellantis è diventata una delle forze trainanti indiscusse del mercato greco. Il marchio francese ha compiuto progressi significativi, riscattando i suoi sforzi persistenti per costruire auto eleganti, tecnologicamente avanzate e divertenti da guidare. A quanto pare anche i greci la pensano alla stessa maniera e hanno deciso di premiare il marchio automobilistico di Sochaux.

Anche in Grecia primeggia Peugeot grazie a 208 e 2008

Lo scorso novembre il mercato auto della Grecia ha riservato una performance commerciale impressionante a Peugeot, che è ai vertici delle vendite di veicoli commerciali leggeri con 504 unità immatricolate e una quota di mercato del 16,2 per cento. Inoltre, la casa del Leone si trova al secondo posto nella classifica generale con 822 veicoli ed una quota di 11.38 per cento.

Anche in Grecia molto bene il SUV Peugeot 2008. Il veicolo, che a novembre è stato il più venduto in Europa, ha ottenuto un buon risultato anche nel paese ellenico. Le vendite di 2008 sono ulteriormente aumentate nella categoria dei B-SUV, dove la sua quota sale al 20 per cento. Ovvero, due auto su 10 immatricolate a novembre in Grecia erano una 2008.

Molto buona anche la performance di Peugeot 208 che è stata protagonista e leader del suo segmento con l’immatricolazione di 310 vetture e una quota davvero impressionante del 20,6 per cento. I primati greci di Peugeot non riguardano solo il mese di novembre ma si riferiscono a tutto il 2021. La casa del leone in Grecia nei primi 11 mesi dell’ano è risultata essere il secondo marchio più popolare con 10.227 immatricolazioni e una quota del 13,9 per cento. Insomma ottimi risultati di cui Carlos Tavares potrà sicuramente essere soddisfatto.

