Ferrari 330 GTC: uno dei soli 598 esemplari prodotti è stato venduto a 530.000 euro

Una bellissima Ferrari 330 GTC del 1967 con certificazione Ferrari Classiche è stata venduta all’asta a 598.000 dollari (529.150 euro) e con appena 10.000 km percorsi.

L’esemplare in questione, proposto da Bring A Trailer attraverso un’asta online durata pochi giorni, era una delle sole 598 unità prodotte tra il 1966 e il 1968 ed è stata consegnata nuova a una concessionaria di Milano nel maggio del ‘67.

Ferrari 330 GTC: Bring A Trailer ha venduto all’asta un bellissimo esemplare nero

Negli anni ‘70 è stata importata negli Stati Uniti mentre nell’agosto 2016 ha ricevuto la certificazione Ferrari Classiche prima di essere acquistata dal precedente proprietario nel 2018. Come è possibile vedere dalle foto, la 330 GTC è rivestita esternamente nella colorazione nera abbinata a interni in pelle e un motore Colombo V12 da 4 litri con cambio manuale a 5 rapporti.

Presentata in occasione del Salone di Ginevra del 1966, la Ferrari 330 GTC disegnata da Pininfarina condivideva il suo passo di 2400 mm con la 275 GTB mentre prendeva in prestito alcune caratteristiche della 500 Superfast e dalla 275 GTS.

Originariamente, la vettura battuta all’asta era stata consegnata in Grigio Argento, ma uno dei più recenti proprietari ha deciso di farla riverniciare di nero. Tra le caratteristiche abbiamo paraurti cromati, prese d’aria sul parafango anteriore, specchietto retrovisore esterno lato guidatore e quattro terminali di scarico ANSA.

I cerchi in lega Campagnolo dispongono di particolari coprimozzi Borrani e sono abbinati a pneumatici Michelin XWX 205VR14. L’originale impianto frenante dispone di pinze posteriori ricostruite da uno specialista di Los Angeles nel febbraio del 2014 mentre quelle anteriori sono state revisionate lo scorso anno in California.

Passando dell’abitacolo, oltre al rivestimento in pelle nera, troviamo di serie alzacristalli elettrici, cambio a cancelletto, autoradio Blaupunkt, volante in legno e strumentazione metrica Veglia. Il contachilometri a cinque cifre mostra meno di 10.000 km percorsi (è stato ripristinato una volta).

Sotto il cofano è presente il Colombo V12 Tipo 209 da 4 litri abbinato a tre carburatori Weber. La potenza viene scaricata sulle ruote posteriori attraverso un cambio manuale a 5 marce che è stato rifatto nel 2014.

In conclusione, a giugno 2016, la Ferrari 330 GTC venduta all’asta ha ricevuto il certificato di autenticità Ferrari Classiche grazie a telaio, carrozzeria, motore e differenziale originali.