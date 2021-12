Peugeot aumenta la propria quota in un importante mercato

Peugeot continua a conquistare ottimi risultati in uno dei mercati più importanti, quello del Regno Unito. In particolare, nel quarto trimestre ha aumentato la sua quota di mercato di auto e veicoli commerciali leggeri dal 4,4% di fine settembre al 5,3% di fine novembre. Questa notizia è stata diffusa nelle scorse ore dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

In aggiunta, la casa automobilistica francese ha aumentato la propria quota di mercato delle auto dal 3,6% di fine settembre al 4,5% di fine novembre, con il 24,3% del mix di vendite di vetture costituito da ibride plug-in e 100% elettriche.

Peugeot: la casa del Leone conquista una quota di mercato del 5,3% a novembre nel Regno Unito

Le ottime prestazioni di Peugeot nel Regno Unito riflettono la popolarità della sua gamma di modelli, tra cui le pluripremiate e-208 e 208, e-2008 e 2008 e 3008, che a novembre ha visto uscire dallo stabilimento di produzione il milionesimo esemplare.

Presto si aggiungerà alla line-up la nuova 308, disponibile nelle versioni ibrida plug-in, benzina e diesel e con carrozzeria berlina e station wagon. La terza generazione della Peugeot 308, il primo modello ad avere il nuovo logo di Peugeot, ha visto l’apertura dei suoi ordini alla fine di novembre mentre le prime consegne in UK partiranno nel 2022.

L’ultimo trimestre ha visto anche l’arrivo del Peugeot e-Partner, l’ultimo veicolo commerciale leggero completamente elettrico sviluppato dal brand di Stellantis. Con l’arrivo dell’e-Partner, la casa del Leone è ora uno dei pochi produttori nel Regno Unito in grado di offrire alle flotte e alle aziende un furgone full electric su tutta la sua gamma.

Mentre il mercato britannico si dirige verso il divieto di vendita di nuove auto e furgoni a benzina e diesel entro il 2030, le flotte e gli acquirenti sono sempre più alla ricerca di varianti elettriche ed elettrificate. Entro il 2024, Peugeot punta ad avere una versione completamente elettrica di tutta la sua gamma di modelli.

Julie David, amministratore delegato di Peugeot UK, ha affermato che quello raggiunto a novembre è un risultato davvero fantastico, soprattutto dopo un anno molto difficile per l’intero settore automobilistico.

Il CEO afferma di essere estremamente orgoglioso dal duro lavoro e dalla dedizione delle concessionarie e dell’intero team che sono stati la forza trainante di questo importante risultato. È anche bello vedere la crescente popolarità della gamma di modelli, supportata dalla crescente offerta di veicoli elettrificati.

Con ogni nuovo veicolo Peugeot, afferma David, l’azienda è capace di offrire agli acquirenti il gruppo propulsore che meglio soddisfa le loro esigenze.