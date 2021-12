Stellantis: le principali novità per il 2022

Sarà un 2022 ricco di novità quello che tra poche settimane avrà inizio per il gruppo Stellantis e i suoi marchi. Per quanto riguarda Alfa Romeo, tutti gli occhi saranno concentrati sul debutto di Alfa Romeo Tonale. Il SUV dovrebbe essere presentato nel primo trimestre del 2022 e prodotto a Pomigliano da marzo. L’arrivo in concessionaria è previsto per i primi giorni del prossimo mese di giugno. Si tratta del primo modello di una lunga serie di novità per il Biscione che Stellantis vuole rilanciare in grande stile.

Ecco quali saranno le principali novità dei marchi di Stellantis per il 2022

Per quanto riguarda Jeep, il 2022 sarà l’anno del debutto del suo nuovo B-SUV. Il veicolo sarà prodotto a Tychy in Polonia su piattaforma STLA Small nella seconda metà dell’anno. Il suo arrivo in concessionaria è previsto tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Questo modello è particolarmente atteso in quanto dovrebbe fare aumentare e non di poco le immatricolazioni della casa americana di Stellantis in Europa.

Per quanto riguarda Maserati, il prossimo anno assisteremo al debutto di due auto fondamentali. Del resto Stellantis punta forte sulla sua unica casa di auto di lusso. La prima in primavera sarà il SUV compatto Maserati Grecale. Il veicolo che in un primo momento doveva essere presentato a novembre 2021 è stato spostato alla primavera per evitare problemi a causa della mancanza di semiconduttori.

A Fine anno la casa automobilistica del Tridente dovrebbe presentare anche la nuova Maserati GranTurismo. La futura generazione del celebre modello sportivo dovrebbe subire un notevole cambiamento. Previsto anche l’arrivo di una versione completamente elettrica.

Per quanto concerne Fiat, diciamo subito che nel 2022 la principale casa automobilistica italiana non presenterà nuove auto. Tuttavia le novità non mancheranno nemmeno per lei. Infatti è previsto l’arrivo del restyling di Fiat 500X. Questa sarà la versione che accompagnerà il modello fino alla fine della sua carriera. Sempre il prossimo anno previsto anche il debutto della nuova Fiat Tipo Station Wagon nella versione Cross.

Per quanto riguarda la parte ex PSA del nuovo gruppo Stellantis, particolarmente attiva sarà Peugeot. La casa automobilistica del Leone nel 2022 lancerà la terza versione della Peugeot 308. Ci riferiamo alla 308 Cross, versione rialzata e ‘crossoverizzata’ della celebre auto che potrebbe creare serio filo da torcere alla Renault Arkana.

Citroen invece oltre a completare la gamma delle recenti C5 X e C4, nel 2022 avrà come principali novità il restyling della C5 Aircross e il possibile debutto di un nuovo SUV derivato dalla C4. DS Automobiles il prossimo anno procederà al restyling di DS7 Crossback e al lancio di alcune edizioni speciali dei suoi modelli.

Infine il marchio Opel che nel 2022 completerà la gamma della nuova Opel Astra con il lancio della versione Sports Tourer, di recente svelata e soprattutto della versione Cross, gemella della Peugeot 308. Queste sono solo le principali novità dei marchi di Stellantis che il prossimo anno svelerà il suo piano industriale completo e così conosceremo tanti altri dettagli sul futuro dei suoi 14 marchi.

