Maserati GranTurismo 2023: ecco il sound del V6! [Video]

Anche sotto il controllo di Stellantis, Maserati fatica a trovare un modo per realizzare profitto. Tuttavia, è da poco iniziata una nuova era per il Tridente con il lancio della MC20, una supercar che combina un nuovo motore V6 biturbo da 3 litri denominato Nettuno con un cambio transaxle a doppia frizione.

La casa automobilistica modenese ha intenzione anche di lanciare un nuovo crossover di segmento D con il nome di Grecale, che altro non è che un Alfa Romeo Stelvio con un design più sportivo e alcune caratteristiche diverse.

Maserati GranTurismo 2023 posteriore

Maserati GranTurismo 2023: un altro prototipo completamente camuffato è stato avvistato su strada

Sappiamo che lo storico brand modenese ha in programma di svelare il prossimo anno la nuova generazione della Maserati GranTurismo. Sarà ridisegnata da zero sotto forma di una granturismo sportiva.

Prevista per il lancio come model year 2023, la nuova GranTurismo è stata recentemente avvistata sulle strade italiane con una carrozzeria completamente camuffata e quattro terminali di scarico. Il video presente in fondo all’articolo, pubblicato su YouTube da Varryx, ci mostra in azione il muletto della Maserati GranTurismo 2023.

La clip ci dà la possibilità di ascoltare anche il sound del propulsore nascosto sotto il cofano, che in questo caso dovrebbe essere il V6 3.0 della MC20. Alcuni addetti ai lavori, però, sostengono che potrebbe in realtà trattarsi di un V8.

L’attuale otto cilindri da 3.8 litri di derivazione Ferrari riesce ad eguagliare il Nettuno in termini di coppia massima, ma è leggermente inferiore per quanto riguarda la potenza. Inoltre, bisogna considerare che Maserati si sta preparando per affrontare un futuro elettrificato e proprio la nuova GranTurismo sarà proposta prossimamente anche in versione 100% elettrica con un nuovo gruppo propulsore chiamato Folgore.

Quest’ultimo avrà un sistema a 800V che consente una ricarica a 300 kW. Il gruppo propulsore full electric dovrebbe essere costituito da tre unità con potenza complessiva pari a 650 CV, per uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi.

Non ci resta che attendere il prossimo anno per scoprire maggiori informazioni sulla nuova generazione della Maserati GranTurismo (e della GranCabrio).