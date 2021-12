Opel continua a macinare record in Germania da inizio anno

Opel continua a crescere nel suo importante mercato interno, ossia la Germania, e ha aumentato la sua quota di mercato per il 14º mese consecutivo. Secondo i dati preliminari forniti dalla casa automobilistica di Stellantis, ha raggiunto una quota di mercato del 6,6% a novembre 2021 con circa 13.000 auto di nuova immatricolazione.

I dati di novembre sottolineano la netta tendenza al rialzo da inizio anno. Tra gennaio e fine novembre 2021, infatti, sono state vendute oltre 147.000 nuove Opel. Nello stesso periodo dello scorso anno si contavano circa 130.000 unità.

Opel: la quota di mercato del brand è aumentata sempre di più da inizio 2021

La quota di mercato per i primi 11 mesi del 2021 è ora superiore al 6,1% e quindi circa 1,1% in più rispetto a quella del 2020. Nonostante le difficoltà causate dalla pandemia e dalla crisi di semiconduttori, il produttore tedesco è riuscito ad aumentare continuamente la sua quota di mercato in Germania.

Inoltre, Opel può contare sulle versioni elettriche di Corsa e Mokka che sono molto richieste dagli automobilisti tedeschi. Anche gli ordini per il nuovo Grandland sono parecchi e inoltre il prossimo anno arriverà in concessionaria la nuova generazione dell’Opel Astra.

L’Opel Corsa continua a dare un contributo significativo alle prestazioni sul mercato locale del brand di Stellantis. La sesta generazione della piccola vettura best seller ha collezionato quasi 44.000 immatricolazioni nella sola Germania dall’inizio dell’anno. Questo rende la Corsa l’utilitaria più popolare sul mercato tedesco. Anche il Mokka è un best seller in quanto a novembre ha conquistato il secondo posto nel segmento B-SUV.

Particolarmente importante è anche la crescita registrata dai veicoli elettrici Corsa-e e Mokka-e. Dei 4800 esemplari di Corsa venduti a novembre sempre in Germania, più di un quarto erano con motore elettrico. La proporzione era ancora più elevata per la nuova generazione del Mokka. Infatti, quasi un terzo dei clienti ha scelto la variante a zero emissioni.

Ricordiamo che entrambi i modelli vengono forniti con un motore elettrico da 136 CV (100 kW) di potenza e 260 Nm di coppia massima e una batteria da 50 kWh di capacità. Con un recente aggiornamento, Opel ha esteso l’autonomia dei due modelli di circa il 7%.

Adesso l’Opel Corsa-e propone fino a 359 km di percorrenza nel ciclo WLTP mentre l’Opel Mokka-e 338 km sempre nel ciclo di omologazione WLTP. Ciò è stato reso possibile grazie all’ottimizzazione dei sistemi HVAC, a una maggiore efficienza della pompa di calore, al nuovo rapporto di trasmissione e all’installazione di pneumatici di classe A+ da 16” sulla compatta e da 17” sul crossover.