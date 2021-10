Peugeot e-208 GT: partita la commercializzazione in Brasile

Peugeot ha avviato nelle scorse ore la commercializzazione della nuova Peugeot e-208 GT sul mercato brasiliano. Ai primi 20 clienti verrà offerta una colonnina di ricarica domestica WEG, il partner certificato del brand francese in Brasile e qualificato per la vendita di postazioni di ricarica attraverso la rete delle concessionarie della casa del Leone.

L’arrivo di questa versione top di gamma inaugura il lancio in Brasile di un ecosistema progettato intorno ai clienti che acquistano veicoli elettrici. Per accompagnare questo debutto, sono stati firmati accordi strategici di collaborazione con vari partner a supporto della strategia Move to Electric sviluppata da Peugeot Brasile.

Peugeot e-208 GT tre quarti posteriore

Peugeot e-208 GT: la compatta a zero emissioni ora è disponibile in Brasile

Entrando nel mondo dell’elettrificazione nel grande paese sudamericano, la casa automobilistica francese rafforza la sua posizione di brand innovativo, in linea con le nuove aspirazioni e i valori della società che cambia. In linea anche con clienti sempre più esigenti, proprio come quelli che si avvicinano a Peugeot.

Una famosa rivista brasiliana ha classificato la nuova e-208 GT al primo posto nel suo recente test comparativo con altre principali concorrenti del segmento B, apprezzando il suo grande piacere di guida e le sue ottime prestazioni, ma anche la sua facilità di guida in ambito urbano, il suo livello tecnologico, le finiture e lo spazio per passeggeri e bagagli.

Nella prestigiosa cornice del Museu do Amanhã (Rio de Janeiro), Peugeot Brasile ha dato il via alla commercializzazione della nuova Peugeot e-208 GT. Si tratta di un’auto che offre una vivacità e un piacere di guida di grande spessore grazie al suo motore elettrico da 136 CV (100 kW) di potenza e 260 Nm di coppia massima disponibili da subito.

Tre modalità di guida disponibili e cambio automatico con cinque posizioni

La nuova vettura propone tre modalità di guida chiamate Eco (per massimizzare l’autonomia), Normal (ideale per un utilizzo quotidiano) e Sport (priorità alle prestazioni e alle sensazioni che l’auto riesce a dare, con massima potenza e coppia – da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi).

Il cambio automatico è intuitivo ed ergonomico. Disponi di cinque posizioni: P (Park), D (Drive), N (Neutral), R (Rreverse) e B Mode. Quest’ultima serve a massimizzare la rigenerazione della batteria, ottimizzando l’autonomia del veicolo e riducendo l’uso del pedale del freno.

La nuova Peugeot e-208 GT propone una batteria da 50 kWh che permette di raggiungere una massima di 340 km nel ciclo WLTP. L’auto può essere ricaricata collegandola a una presa domestica classica o un terminale di ricarica rapida mediante la presa posizionata nello sportellino del carburante.

Il sistema si compone di una presa di Tipo 2 per la corrente alternata e di una presa CCS-2 per la corrente continua. È possibile monitorare lo stato della ricarica grazie ai LED luminosi: bianco – apertura per il collegamento della spina, verde lampeggiante – in ricarica, verde fisso – ricarica terminata, rosso – anomalia/problema di ricarica.

Usando un caricatore da 100 kW in corrente continua, la batteria riesce a raggiungere l’80% di ricarica in soli 30 minuti. La batteria è garantita per 8 anni/160.000 km per il 70% della sua capacità.