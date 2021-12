Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2022: confermate le date

L’edizione 2021 del Concorso d’Eleganza Villa d’Este si è svolta quest’anno all’inizio di ottobre dopo essere stata rinviata a causa del coronavirus. Nelle scorse ore, gli organizzatori hanno annunciato già lo svolgimento della prossima edizione che questa volta avrà luogo dal 20 al 22 maggio 2022.

Sono state inoltre aperte le selezioni per i veicoli storici che intendono prendere parte alla famosa manifestazione. Visti i tempi ridotti di organizzazione del prossimo concorso di eleganza, il comitato organizzativo sceglierà 50 auto che potranno partecipare all’edizione 2022, selezionandole fra le varie candidature presentate.

Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2022: gli organizzatori confermano lo svolgimento della prossima edizione

Sono state già fissate le prime sei categorie di veicoli. Gli organizzatori hanno dichiarato che il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2022 celebrerà tre importanti anniversari: la 150ª stagione del Grand Hotel Villa d’Este, i 75 anni di Ferrari nel 2022 e i 50 anni di BMW Motorsport GmbH.

All’hotel, l’evento dedicherà una speciale classe di veicoli tramite l’esposizione di tutte le auto che hanno vinto la Coppa d’Oro villa d’Este o il Best of Show dal 1929 ad oggi.

La storia della casa automobilistica modenese sarà ripercorsa attraverso una categoria dedicata, con il nome di “Il Cavallino compie 75 Anni: alla otto Decadi di Ferrari rappresentate da otto Icone”. Saranno esposte otto vetture selezionate per ciascun decennio di attività dello storico marchio di Maranello.

I 50 anni della divisione sportiva della casa automobilistica bavarese saranno celebrati attraverso la categoria “Eccellenza meccanica: i 50 Anni di BMW M”. Per ora non sappiamo ancora quali veicoli saranno mostrati.

Ci saranno altre classi

Non mancheranno le classi “La Carrozza si Trasforma in Automobile: Grande Eleganza, 1900-1929” (che riguarda le trasformazioni iniziali del settore automobilistico) e “La Velocità plasma la Forma, 1930-1940” (dedicata agli sviluppi aerodinamici effettuati sui veicoli di quel decennio).

Al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2022 ci sarà anche la categoria “Oltre la Barriera della Velocità! Le prime Macchine a infrangere la Soglia dei 300 km/h” che consegnerà dei premi alle prime auto che sono state in grado di raggiungere i 300 km/h di velocità.

Gli organizzatori del concorso hanno confermato che il comitato di selezione è ancora una volta costituito da esperti e appassionati che sicuramente selezioneranno le migliori vetture del passato da mostrare all’evento. È possibile scoprire maggiori informazioni sull’appuntamento tramite questo link.