Nuovo Opel Mokka premiato con il Design of the Year 2021

Il nuovo Opel Mokka è stato premiato nel Regno Unito da Top Gear con il riconoscimento Design of the Year 2021. In realtà, si tratta del Vauxhall Mokka, il marchio gemello della casa automobilistica tedesca presente soltanto nel mercato britannico.

Il nuovo Mokka è il primo modello della gamma a distinguersi per il nuovo linguaggio stilistico bold and pure del marchio di Stellantis, che prevede tra l’altro l’Opel Vizor all’anteriore e il Pure Panel nell’abitacolo. Ai Top Gear Awards 2021, la rivista ha lodato il nuovo Mokka per il suo design assertivo che lo fa subito notare su strada.

Nuovo Opel Mokka: i giudici dei Top Gear Awards 2021 premiano l’ultima generazione del SUV compatto

Sia la versione standard che quella 100% elettrica dispongono del nuovo Vizor anteriore che integra in un unico modulo i fari anteriori a LED, le tipiche luci ad ala e il nuovissimo Blitz (il logo del brand).

All’interno sono presenti anche numerose tecnologie di sicurezza e di assistenza alla guida, tra cui l’allerta incidente e il riconoscimento dei limiti di velocità. Il nuovo logo Opel si trova anche sul retro del SUV, il cui sbalzo ridotto viene definito dalle luci posteriori a LED e dal logo Mokka sul portellone.

Il nuovo linguaggio stilistico bold and pure prosegue nell’abitacolo. Il nuovo Opel Mokka è il primo modello dotato del Pure Panel digitale. L’unico grande elemento contiene sia il quadro strumenti digitale che lo schermo touch centrale. Ci sono alcuni tasti fisici per accedere alle principali funzioni di uso comune, che ne rendono l’uso intuitivo e permettono a chi guida di concentrarsi meglio sulla strada.

Con un coefficiente di resistenza aerodinamica di soli 0,32 cd, oltre ad essere il veicolo più elegante del segmento, il nuovo Mokka è anche uno dei più aerodinamici, con una riduzione della resistenza aerodinamica a velocità autostradali del 16% rispetto al predecessore.

Disponibile anche in versione 100% elettrica

Come ben sapete, il SUV è disponibile anche in versione full electric, l’Opel Mokka-e, con batteria da 50 kWh e motore elettrico da 136 CV (100 kW) di potenza e 260 Nm di coppia massima. Con una sola ricarica della batteria riesce a raggiungere fino a 338 km nel ciclo WLTP. È possibile sfruttare la ricarica rapida da 100 kW per raggiungere l’80% di energia residua in soli 30 minuti.

Il premio Design of the Year consegnato da Top Gear riconosce anche il più ampio revival stilistico del marchio che ha riguardato anche la nuova Astra, che giungerà sul mercato all’inizio del 2022, e anche la Manta GSe ElektroMOD.

Mark Adams, vicepresidente design di Opel/Vauxhall, ha dichiarato:

Siamo entusiasti nel sapere che Top Gear ha assegnato a nuovo Mokka il premio Design of the Year. Mokka-e caratterizzato dal nuovo linguaggio stilistico ‘bold and pure’ del marchio, che rappresenterà la base di tutti i nostri modelli futuri. Ricevere un riconoscimento così ambito da Top Gear ci fHPEche il nostro nuovo linguaggio stilistico viene accolto bene da clienti e critici e non vediamo l’ora di presentare i nostri modelli futuri