Fiat Strada CVT: confermato l’arrivo per il 10 dicembre

Il model year 2022 del Fiat Strada porterà con sé una novità molto interessante: la trasmissione CVT. Parliamo dello stesso cambio che ha debuttato a bordo del Fiat Pulse e che sicuramente aumenterà l’interesse nei confronti del pick-up compatto di Stellantis. Il debutto è atteso il 10 dicembre.

Già ben venduto nella sua attuale configurazione, il pick-up Strada avrà, con questa trasmissione, l’opportunità di servire i clienti che cercano più comfort nella versione a doppia cabina. La nuova trasmissione dovrebbe essere abbinata al motore Firefly da 1.3 litri con otto valvole come visto nella versione Drive del Pulse.

Fiat Strada CVT: la nuova variante del pick-up sarà svelata fra pochi giorni

Grazie al suo telaio leggero, il pick-up strada pesa 1174 kg nella versione Volcano con cambio manuale, quindi ci aspettiamo un leggero aumento con l’installazione della nuova trasmissione CVT. Un’altra modifica prevista con il Fiat Strada 2022 riguarda il Firefly 1.3 che dovrebbe ricevere la stessa configurazione vista sul SUV compatto con una riduzione della potenza e della coppia massima a causa delle normative sulle emissioni Proconve PL7.

In questo caso, la potenza passerà da 101 a 98 CV con benzina e da 109 a 107 CV con etanolo mentre la coppia massima sarà ridotta da 139 a 134 Nm con etanolo e da 134 a 129 Nm con benzina.

Per rendere la guida ancor più entusiasmante, il nuovo Strada CVT avrà la modalità di guida Sport che dovrebbe essere attivabile dal volante, andando a modificare alcune caratteristiche del motore e del cambio.

Pertanto, ci aspettiamo una migliore risposta dell’acceleratore quando richiesto. Inoltre, avrà delle palette al volante e delle modifiche alla leva principale del cambio. Focalizzata più sul tempo libero che sul lavoro, la versione doppia cabina del Fiat Strada dovrebbe aiutare ad incrementare ulteriormente le vendite del pick-up in Brasile.

Per quanto riguarda il prezzo, per ora non è ancora noto quale differenza Fiat applicherà fra le versioni, ma i media brasiliani parlano di 5000/6000 R$ (775-930 euro). Attualmente, la variante Freedom 1.3 è disponibile a 94.790 R$ (14.701 euro) mentre il Volcano costa 102.990 R$ (15.973 euro). Infine, il Fiat Strada 2022 potrebbe introdurre anche il motore GSE Turbo da 1 litro con potenza fino a 130 CV.