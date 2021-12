Fiat 500 auto elettrica più venduta in Italia a novembre

Arrivano buone notizie per la Fiat 500 elettrica. Secondo i dati di vendita di novembre, che solo da poche ore sono stati pubblicati, la celebre vettura della principale casa automobilistica italiana è stata l’auto elettrica più venduta in assoluto in Italia il mese scorso. Dunque l’iconico modello di Fiat, che come sappiamo viene prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori, si riprende lo scettro che le era stato tolto ad ottobre.

Fiat 500 elettrica leader di settore in Italia a novembre

In Italia a novembre sono state in totale 946 le unità di Fiat 500 elettrica che sono state immatricolate. Grazie a questo risultato l’auto elettrica di Fiat è riuscita a superare la concorrenza in maniera piuttosto netta. Basti pensare che la seconda classificata, che è Renault Twingo Electric, nello stesso mese ha raccolto 656 immatricolazioni. Al terzo posto troviamo invece Volkswagen Up! con 570 unità immatricolate. Quarta Smart for two EQ con 543 unità vendute e quinta la Dacia Spring con 416 unità immatricolate il mese scorso nel nostro paese.

Segnaliamo che Fiat 500 elettrica ottiene la leadership in un segmento di mercato che cresce in maniera prepotente a differenza del mercato auto nel suo insieme, che invece è in profonda crisi. Infatti in un mese in cui le vendite di auto in Italia sono calate del 24,6 per cento rispetto al mese di novembre del 2020, le auto elettriche hanno visto aumentare le proprie immatricolazioni del 551 per cento a novembre e del 530,5 per cento se si considerano i primi 11 mesi dell’anno.

Dunque Fiat può festeggiare l’exploit di Fiat 500 elettrica che nel 2021 è stata l’auto elettrica più venduta in Italia e una delle più vendute nel continente europeo. Ricordiamo che di recente il gruppo Stellantis ha annunciato ai suoi fornitori l’intenzione di raddoppiare la produzione della vettura a Mirafiori che nel giro di un anno e mezzo dovrebbe passare dagli attuali 50 mila a 100 mila unità prodotte annualmente. Quindi insomma il futuro sembra sorridere alla prima vettura elettrica nella storia della principale casa automobilistica italiana.

