Fiat Doblò dopo 20 anni dice addio al Brasile

Un altro modello molto famoso lascerà il mercato brasiliano entro la fine dell’anno. Il veicolo veterano che saluterà tutti a breve è Fiat Doblò, lanciato 20 anni fa e, da allora, in vendita sempre con la stessa generazione. Da quando è presente sul mercato, il celebre modello della principale casa automobilistica italiana ha raggiunto in Brasile le 160 mila immatricolazioni. Nell’ultimo periodo le vendite si sono ridotte al lumicino, segnale questo che il modello era giunto ormai al capolinea.

Dopo 20 anni Fiat Doblò dice addio al Brasile

Secondo indiscrezioni riportate nelle scorse ore dalla stampa brasiliana, la produzione di Fiat Doblò a Betim (MG) sarebbe già terminata. Questo significa che non ci saranno serie speciali di addio.

Già da tempo comunque questo modello aveva imboccato il viale del tramonto. Basti pensare che il suo miglior anno di vendite è stato il lontano 2013, quando ha registrato poco più di 13 mila unità immatricolate. Da allora, i numeri sono diminuiti sempre di più. Il punto più basso è stato il 2020, con 3.342 veicoli venduti in totale.

Tra i tanti motivi che hanno portato all’addio di questo modello a causa delle vendite sempre più basse, oltre alla “vecchiaia” di questo modello vi è anche il prezzo. Infatti il veicolo per quello che offre è considerato troppo costoso se si pensa che la versione full optional costa in Brasile più della moderna e alla moda Jeep Renegade.

Per il momento non è prevista una nuova generazione del modello che quindi potrebbe aver detto definitivamente addio al Brasile. Vedremo se in proposito nelle prossime settimane arriveranno ulteriori novità da parte della casa italiana che comunque rimane impegnata in Brasile dove domina il mercato con tanti nuovi modelli.

Ti potrebbe interessare: Fiat Doblò Cargo Easy in promo da 172 euro al mese con Leasing 4PRO