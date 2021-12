Citroën Berlingo a 129 euro al mese con estensione garanzia e manutenzione

Citroën sta proponendo un’interessante promozione dedicata al Citroën Berlingo in versione Live M e con motore diesel BlueHDi che viene proposto al prezzo di 18.500 euro anziché 19.200 euro (prezzo di listino di 21.900 euro) attraverso il finanziamento Simplydrive.

Da precisare che Iva e messa su strada sono incluse mentre sono esclusi IPT, kit sicurezza, contributo PFU e bollo. La promo prevede un anticipo di 6564 euro, 35 rate mensili da 129,01 euro e rata finale da 10.490,50 euro (valore futuro garantito per percorrenza massima di 30.000 km).

Citroën Berlingo: scopriamo tutti i dettagli sul finanziamento Simplydrive

L’imposta sostitutiva sul contratto è di 30,72 euro, l’importo totale del credito è di 11.936 euro mentre quello dovuto è pari a 14.316,57 euro di cui interessi 1873,85 euro. Il TAN è fisso al 5,49% mentre il TAEG al 7,33%.

Il canone mensile comprende il servizio facoltativo IdealDrive che prevede due anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 30.000 km e manutenzione ordinaria programmata a 36 mesi/30.000 km pagando mensilmente 20 euro. L’offerta dedicata al Citroën Berlingo Live M è riservata ai clienti privati, non è cumulabile con altre iniziative in corso ed è valida fino ad esaurimento stock.

Il Berlingo oggetto della promozione è equipaggiato dal motore diesel BlueHDi 100 a quattro cilindri in linea da 1.5 litri capace di sviluppare 100 CV di potenza a 3500 g/min e 250 Nm di coppia massima a 1750 g/min. È abbinato alla trazione anteriore e a un cambio manuale a 6 rapporti.

La casa automobilistica francese afferma che il multispazio impiega 16,5 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 152 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 4,1 litri/100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 129 g/km.

Tutte le caratteristiche offerte di serie dall’allestimento Live

Il Citroën Berlingo Live M propone di serie climatizzatore manuale, servosterzo, cerchi in alluminio da 16”, correttore assetto fari, kit di gonfiaggio pneumatici, portellone posteriore con tergilunotto e lunotto termico fisso, predisposizione barre al tetto, protezioni laterali nere, spoiler posteriore in tinta con la carrozzeria, alzacristalli elettrici anteriori, tergicristalli manuali con sistema Magic Wash Premium, porte laterali scorrevoli con dettagli in nero opaco, specchietti retrovisori esterni con regolazione elettrica, copribagagli rigido posteriore, interni in tessuto, panchetta posteriore 2/3 – 1/3 a scomparsa, volante regolabile, sedile conducente e passeggero anteriore con regolazione in altezza e dell’inclinazione dello schienale, due portabicchieri e vano portaoggetti sotto il padiglione anteriore con maniglie integrate nella prima fila.

Presenti inoltre poggiatesta per sedile conducente con regolazione in altezza, chiusura centralizzata, cinture di sicurezza con pretensionatori, Coffee Break Alert, ABS, sistema di assistenza alla frenata di emergenza, sistema di assistenza alla partenza in salita, controllo elettronico della trazione e della stabilità, vari airbag, regolatore/limitatore di velocità, Active Lane Departure Warning, Intelligent Speed Assist, rilevamento dei limiti di velocità, monitoraggio della pressione degli pneumatici, porta USB, impianto audio con due altoparlanti, connettività Bluetooth, radio e display touch principale da 5 pollici.