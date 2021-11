Citroën Berlingo spegne 25 candeline

Il Citroën Berlingo ha festeggiato la sua prima mondiale 25 anni fa. Nell’autunno del 1996 è stato presentato per la prima volta come furgone in occasione dell’evento IAA Commercial Vehicles di Hannover e poco dopo come variante auto al Salone di Parigi.

Da allora, il modello può vantare una grande storia di successo: ad oggi, il Berlingo è stato venduto più di 3 milioni di volte in tutto il mondo e in Germania è al secondo posto nella classifica delle immatricolazioni della casa automobilistica francese in tutta la sua storia, dietro solo la leggendaria 2CV.

Citroën Berlingo: sono trascorsi 25 anni da quando è stata svelata la prima generazione

La prima generazione del Berlingo ha preso il posto della Citroën C15 ed è considerata la capostipite del segmento delle station wagon con tetto alto. Quando è stato lanciato nel ‘96, il modello fece scalpore con il suo design completamente nuovo. Da allora è il compagno ideale per le famiglie: anno dopo anno, il modello è diventato uno dei best seller della gamma del marchio di Stellantis e si distingue soprattutto per versatilità, funzionalità e spaziosità.

Le caratteristiche più interessanti presenti sulla prima generazione includevano la posizione di seduta rialzata per guidatore e passeggero anteriore, la porta scorrevole per la fila di sedili posteriore e il Modutop, un tetto multifunzionale nella variante Spacelight. La versione furgone del Citroën Berlingo è stata utilizzata per un’ampia varietà di settori commerciali e ha impressionato per le sue funzionalità.

La prima versione elettrica è stata presentata nel 1997

Il primo Berlingo elettrico è stato lanciato sul mercato nel 1997. Proponeva un’autonomia di 95 km e raggiungeva una velocità massima di 95 km/h. Nel 2012 è stata svelata un nuovo versione. Realizzato appositamente secondo le esigenze degli artigiani, proponeva un generoso spazio di carico fino a 4,1 m³ e un carico utile massimo di 685 kg.

Nel Berlingo Electric, diverse parti della trasmissione elettrica sono state integrate sotto il cofano e nella carrozzeria. Il pacco batterie composto da due parti è stato fissato completamente sotto l’area di carico. Con una capacità totale della batteria di 22,5 kWh, il Citroën Berlingo Electric riusciva a proporre fino a 170 km di autonomia con una sola ricarica.

Nel 2008 ha debuttato la seconda generazione del Citroën Berlingo

La seconda generazione del modello è arrivata nel 2008. Ha mantenuto i suoi punti di forza tradizionali, enfatizzando ancor di più i comfort. Alcune caratteristiche presenti a bordo, come i finestrini posteriori retrattili e i tre sedili singoli rimovibili nella seconda fila, si basavano sulle caratteristiche delle auto Citroën. La versione commerciale offriva uno spazio di carico di 3,3 m³ che poteva essere ampliato a 3,7 m³ con la cabina Extenso opzionale. Inoltre, era possibile aggiungere un terzo sedile anteriore.

Nel marzo del 2015 è stato presentato il restyling della seconda generazione del Berlingo al Salone di Ginevra. Ha mantenuto tutti i punti di forza in termini di versatilità, spaziosità, comfort e dotazioni che già accomunava i suoi predecessori. La versione Multispace offriva un comfort speciale nell’area dei sedili e delle sospensioni, dei sedili singoli nella parte posteriore e un lunotto apribile. Inoltre, proponeva un display touch da 7 pollici per accedere alle funzionalità multimediali, alla navigazione e alla possibilità di connettere lo smartphone.

La terza generazione è arrivata nel 2018

Nel 2018 è stata presentata la terza generazione, portando con sé una nuova scocca e design, comfort e modularità ottimizzati. In combinazione con 19 sistemi di assistenza la guida, quattro tecnologie di connettività, 28 vani portaoggetti e motori potenti ed efficienti, il nuovo Berlingo è il compagno ideale per le famiglie e per svolgere un’ampia varietà di attività nel tempo libero.

Per la prima volta nella sua storia, viene offerto in due passi: M da 4,40 metri di lunghezza e XL da 4,75 metri. Infine, la terza generazione del Citroën Berlingo ha portato al debutto anche una versione 100% elettrica, l’e-Berlingo, capace di percorrere fino a 285 km nel ciclo WLTP grazie alla batteria da 50 kWh.