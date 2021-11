DS 9 E-Tense 360: il rivale perfetto delle berline tedesche [Video]

Citroën è stata in grado di portare sul mercato una rivale esclusiva delle solite tedesche che hanno conquistato il segmento delle berline dagli anni ‘80. La DS 9 è una vettura molto interessante, con delle caratteristiche che la rendono diversa dalle tedesche.

Recentemente, Rory Reid di Autocar ha avuto la possibilità di provare proprio la berlina francese che sul mercato sfida le proposte di BMW e Mercedes. Sebbene il nome sia in circolazione già da un po’ di tempo, grazie alla rivoluzionaria Citroën DS degli anni ‘50, DS Automobiles come marchio è ancora relativamente nuovo.

DS 9 E-Tense 360 interni

DS 9 E-Tense 360: una berlina confortevole, elegante e divertente da guidare

Nonostante ciò, la top di gamma DS 9 viene fornita con alcune caratteristiche estetiche che le permettono di risaltare tra la folla, come i fari anteriori adattivi. Questi presentano tre diverse modalità che modificano il fascio di luce per adattarsi alla strada che la vettura sta percorrendo in quel momento. Dunque, non si tratta soltanto di una caratteristica estetica.

È presente anche una striscia di rilievo sul cofano motore, ispirata a uno dei migliori orologiai di Parigi, mentre il volante in pelle è cucito a mano. Rory Reid ha avuto l’opportunità di provare la DS 9 E-Tense 360. Con il suo gruppo propulsore ibrido plug-in, il recensore afferma che l’auto è strettamente correlata alla monoposto di Formula E del marchio francese.

Non si tratta però di un’auto 100% elettrica in quanto abbiamo due motori elettrici e un quattro cilindri a benzina che complessivamente erogano ben 360 CV. Sebbene condivida il telaio con la Peugeot 508, è stato riprogettato dai tecnici della Formula E. Malgrado ciò, Reid afferma che non si tratta di una vera berlina sportiva.

I punti di forza della DS 9 E-Tense 360 risiedono principalmente nel modo in cui riesce ad assicurare delle ottime prestazioni, pur sfidando senza problemi le auto di BMW e Mercedes in termini di comfort.

È presente un vetro acustico sui finestrini anteriori e posteriori e diverse caratteristiche orientate al comfort come la telecamera che scansione la superficie stradale prima di apportare modifiche alle sospensioni.

In conclusione, Rory Reid afferma che la DS 9 è un’auto lussuosa, comoda e divertente da guidare. È possibile scoprire maggiori informazioni cliccando sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.