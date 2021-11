Maserati MC20 esclusa da Car of the Year 2022

Niente da fare per Maserati MC20. La vettura sportiva della casa automobilistica del tridente non è riuscita ad accedere alla finalissima di Car of the Year 2022. L’auto era entrata tra le 39 semifinaliste ma non è riuscita però a superare il successivo taglio. Il premio quest’anno sarà assegnato il prossimo 28 febbraio. Tra le 7 finaliste vi sono 6 auto elettriche. L’unico modello del gruppo Stellantis ad essere sopravvissuto a questo ultimo taglio di modelli è Peugeot 308.

Maserati MC20 era l’unica auto prodotta in Italia ad essere entrata tra le 39 auto per Car of the Year 2022. La vettura grazie alla sua linea sportiva e al motore Nettuno capace di una potenza davvero impressionante si pensava potesse entrare tra le finaliste, ma purtroppo così non sarà. A questo punto il gruppo Stellantis fa il tifo per la Peugeot 308 unica auto non elettrica ad essere giunta alla finale che si svolgerà interamente online dato che il Salone dell’auto di Ginevra 2022 è stato cancellato.

Oltre alla Peugeot 308 le altre finaliste del premio sono: Cupra Born, la Ford Mustang Mech-E, la Hyundai Ioniq 5, la Kia EV6, la Renault Megane E-Tech e Skoda Enyaq iV. Vedremo dunque chi si aggiudicherà il premio tra queste auto. Car of the Year è sicuramente il premio più prestigioso tra i tanti riconoscimenti che vengono attribuiti ogni anno nel mondo dei motori. La vittoria in questo concorso è sicuramente un punto di onore nella carriera di qualsiasi auto.

Maserati MC20 in ogni caso rimane un modello fondamentale per la casa del Tridente. L’auto infatti rappresenta una sorta di antipasto di quello che accadrà alla gamma del costruttore di Modena. Il gruppo Stellantis infatti ha intenzione di rilanciare le quotazioni della casa italiana con il lancio di numerose novità nei prossimi anni.

