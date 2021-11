Una Peugeot 205 Turbo 16 è in vendita: vale una fortuna

Sappiamo bene che in determinati casi specifici, il mercato dell’auto d’epoca può raggiungere vette fortemente elevate. È un po’ questo il caso di una Peugeot 205 Turbo 16 in vendita a Padova, un’auto straordinaria concepita in pochi esemplari utili per l’omologazione al Gruppo B dei rally che furono.

Su AutoScout24 è infatti apparso l’annuncio di un privato che ha posto in vendita proprio la sua rara Peugeot 205 Turbo 16, un esemplare particolarmente apprezzato durante le aste che ne propongono uno. Tuttavia, l’esemplare proposto a Padova viene proposto all’esorbitante cifra di 400mila euro: un valore che come viene sottolineato da molti in queste ore permetterebbe di acquistare anche due fiammanti Ferrari Roma.

La Peugeot 205 Turbo 16 in vendita sembra in buone condizioni

L’annuncio che ha per protagonista proprio la Peugeot 205 Turbo 16 mette in mostra poche immagini, ma nel complesso la mitica Peugeot nell’iconica colorazione grigia con cerchi bianchi appare in buone condizioni. Lo si percepisce anche dagli interni che sembrano assolutamente ben messi. La vettura, disponibile appunto in provincia di Padova, risale all’inizio del 1984 e ha percorso circa 50mila chilometri.

Nell’annuncio si legge che la Peugeot 205 Turbo 16 è dotata di nuovi sincronizzatori del cambio, la turbina è stata revisionata e si hanno a disposizione nuovi pneumatici TRX. La targa è italiana, ma di recente concezione quindi non risale all’epoca dell’acquisto visto che l’attuale proprietario la possiede dal 2013. La vettura, sebbene venga proposta a 400mila euro, sarà comunque venduta al miglior offerente col venditore che precisa che non saranno tenute in considerazione “offerte ridicole e perditempo”.

La Peugeot 205 Turbo 16 è stata presentata in accordo con la GTI. Apprezzatissima su strada e soprattutto nei rally, dai quali ereditava carrozzeria e fisionomia esterna e meccanica. La Turbo 16 possiede la trazione integrale con propulsore installato in posizione centrale: parliamo di un quattro cilindri da 1,7 litri e 16 valvole turbocompresso, con potenze nell’ordine dei 200 cavalli (nella variante di serie) ovvero 450 cavalli nelle varianti da gara.

Sono 200 gli esemplari prodotti, necessari ad ottenere l’omologazione in Gruppo B, quasi tutti nel colore esterno di questa in vendita nel padovano.