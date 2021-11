Ferrari SF90 Stradale affronta una McLaren 720S da 1000 CV [Video]

Ormai abbiamo avuto più volte la possibilità di vedere in azione la potente Ferrari SF90 Stradale. Parliamo della prima ibrida plug-in sviluppata dalla casa automobilistica di Maranello, in attesa del nuovo modello 100% elettrico che dovrebbe debuttare sul mercato nel corso del 2025.

L’adozione di un gruppo propulsore ibrido plug-in le ha permesso di diventare la Ferrari stradale più potente della storia di Maranello. Inoltre, più tardi è stata presentata anche la versione spider con il nome di SF90 Spider.

Ferrari SF90 Stradale: la supercar ibrida plug-in affronta una McLaren 720S da 1000 CV

Il nome richiama l’omonima monoposto di Formula 1 e sottolinea il legame e la filosofia costruttiva tra la tecnologia ibrida utilizzata sulla vettura da corsa e su quella stradale. Ovviamente, ancora una volta il design è stato studiato dal Centro Stile Ferrari sotto la direzione di Flavio Manzoni.

L’adozione del sistema ibrido ha comportato un ripensamento delle proporzioni canoniche dei volumi anteriore, centrale e posteriore che hanno caratterizzato le berlinette sportive a motore centrale del cavallino rampante negli ultimi 20 anni.

In questo articolo avete la possibilità di vedere ancora una volta in azione la SF90 Stradale in una drag race pubblicata su YouTube da DragTimes in cui questa volta affronta una McLaren 720S modificata capace di erogare ben 1000 CV di potenza.

Di serie, la supercar britannica viene fornita con un motore V8 biturbo da 4 litri prodotto da Ricardo, capace di erogare 720 CV di potenza a 7250 g/min e 770 Nm di coppia massima a 5500 g/min.

Con questi numeri, la 720S non è assolutamente all’altezza della Ferrari ibrida plug-in. Diciamo che sarebbe più adatto un confronto con la F8 Tributo che offre praticamente le stesse cifre. Tuttavia, come già anticipato, l’esemplare utilizzato nella gara di accelerazione ha ricevuto una serie di modifiche di cui purtroppo non abbiamo nessuna informazione.

La McLaren 720S di serie impiega soli 2,8 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e 7,8 secondi da 0 a 200 km/ mentre la velocità massima è di 341 km/h. Da notare che il quarto di miglio viene completato in 10,3 secondi. La vettura di serie pesa 1283 kg mentre l’esemplare usato nella drag race 1812 kg. Molto probabilmente, il peso aggiuntivo è dovuto alle modifiche apportate sotto il cofano.

Le specifiche della rossa

Per quanto concerne la Ferrari SF90 Stradale, il peso complessivo è di 1570 kg. Viene fornita con un V8 biturbo da 4 litri da 780 CV a 7500 g/min e 800 Nm di coppia massima a 6000 g/min. Si tratta dell’otto cilindri Ferrari più potente mai realizzato fino ad ora.

Accanto al powertrain termico troviamo tre motori elettrici che sviluppano complessivamente 220 CV. Due unità sono disposte anteriormente mentre la terza si trova tra il propulsore a combustione interna e il cambio. La potenza complessiva erogata dalla SF90 Stradale è di 1000 CV sfruttabili esclusivamente in modalità Qualify.

Per scoprire il vincitore della drag race (dal minuto 4:40), vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.