Maserati: tante novità in arrivo per il Tridente

Nei prossimi anni Maserati rinnoverà completamente la sua gamma. Dopo aver presentato la versione ibrida di Ghibli e la sportiva MC20, nel 2022 la casa automobilistica del Tridente sarà grande protagonista nel mondo dei motori grazie al debutto del SUV compatto Grecale.

Tante novità per Maserati nei prossimi anni

Questo modello è considerato come un elemento fondamentale per il rilancio del marchio automobilistico italiano di Stellantis. Da esso dipenderanno molte delle future vendite del brand. Ricordiamo che questo SUV di segmento D in un secondo momento farà debuttare anche la sua versione totalmente elettrica. Entrambe saranno realizzate a Cassino nello stesso stabilimento in cui vengono prodotte Alfa Romeo Stelvio e Giulia.

Dopo il SUV Grecale, Maserati presenterà le nuove generazioni di GranCabrio e GranTurismo. Le due auto sportive arriveranno sul mercato in una veste completamente rinnovata e anche in versione completamente elettrica. Poi sarà il turno delle nuove generazioni di Levante e Quattroporte. Anche queste due vetture saranno rinnovate ed elettrificate. Il tridente punterà soprattutto su lusso e tecnologia per le sue auto del futuro.

Infine non si escludono ulteriori sorprese che la casa automobilistica del tridente potrebbe svelare quando finalmente il piano industriale di Stellantis sarà reso noto nel corso del primo trimestre del prossimo anno. Il baricentro del marchio di lusso come sappiamo si sposterà a Mirafiori dove saranno costruite ben 4 nuove auto.

Maserati sarà la punta di diamante del gruppo automobilistico di Carlos Tavares. Il marchio mira alle 80 mila immatricolazioni annue da raggiungere nel giro di un paio di anni. Vedremo dunque quali altri dettagli trapeleranno nei prossimi mesi a proposito del futuro del marchio italiano che di sicuro sarà ricco di nuove auto e di tante altre novità.

