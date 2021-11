Lancia festeggia i suoi 115 anni di storia nella cornice del Quirinale

Nella cornice del Palazzo del Quirinale, Lancia festeggia i suoi 115 anni di storia e i 60 anni della Lancia Flaminia Presidenziale. La casa automobilistica italiana venne fondata a Torino il 27 novembre del 1906 da Vincenzo Lancia e Claudio Fagolin, entrambi dipendenti Fiat e appassionati di auto.

Lancia era già noto nell’ambiente automobilistico grazie a diverse vittorie sportive ottenute al volante di vetture Fiat. La prima auto prodotta nel 1908 è stata la Lancia 12 HP, un modello decisamente fuori dagli schemi per il tempo con chassis basso e leggero, munito di trasmissione a cardano al posto delle catene, e che divenne un vero e proprio successo per l’epoca con più di 100 unità vendute.

Lancia: nel Palazzo del Quirinale si celebrano i 115 anni del brand torinese

La fama di Lancia crebbe e il marchio superò il primo conflitto mondiale, al termine del quale si seguirono altri modelli di grande qualità, tra cui le Lambda, Augusta e Aprilia.

Al termine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1950 Lancia presentò l’Aurelia, la prima vettura al mondo a montare un motore V6. Trionfò in diverse competizioni e spinse Gianni Lancia, il figlio di Vincenzo, a fondare un reparto corse dedicato alle gare su strada che venne chiamato Scuderia Lancia.

Nel 1956, il marchio italiano si concentrò sulle vetture top di gamma. Le più iconiche degli anni ‘60 sono la Flaminia e la Flavia, la prima auto italiana con motore e trazione anteriore.

All’inizio degli anni ‘70, con le Stratos, 037 e Delta, Lancia dominò per oltre 20 anni il mondo dei rally e gli consentì di entrare nell’Olimpo del motorsport con 15 campionati mondiali di rally, tre campionati del mondo endurance costruttori, una 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana.

Fuori dall’ambito sportivo, al Salone di Ginevra del 1985 debuttò la piccola Lancia Y10 che rivoluzionò il concetto di auto di classe da città. La Ypsilon è diventa ben presto una vettura di grande successo. Con oltre 35 serie speciali, quattro generazioni e leader in Italia nel suo segmento, la Ypsilon è la Lancia più longeva e più venduta di sempre con oltre 3 milioni di unità.

Si celebrano anche i 60 anni della lussuosa vettura presidenziale

Come detto ad inizio articolo, la casa automobilistica torinese festeggia anche i 60 anni della Lancia Flaminia Presidenziale. Si tratta di una vettura che ha debuttato in occasione del Salone di Ginevra nel 1957 con motore V6 da 2.5 litri e interni e finiture lussuose.

La Flaminia Presidenziale venne realizzata da Pininfarina nel 1961, identificandola con la denominazione 335 (sigla che indicava la misura del passo in centimetri). L’auto venne per la prima volta utilizzata dal presidente Giovanni Gronchi in occasione della visita in Italia della regina Elisabetta II d’Inghilterra.

In pochi mesi vennero realizzati quattro esemplari che, continuando la tradizione, furono battezzati con nomi propri di cavalli purosangue delle scuderie del Quirinale: Belfiore, Belmonte, Belvedere e Belsito.