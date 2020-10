Fiat lancia il suo nuovo logo in Messico con la nuova Argo

Sebbene non sia la prima volta che assistiamo a questo cambiamento, Fiat annuncia ufficialmente che il suo logo cambia e che almeno per il Messico, il primo veicolo a ricevere questa importante novità a breve sarà il nuovo Argo 2021, che è a poche settimane di distanza dal suo debutto sul mercato messicano.

Il nuovo logo è stato visto per la prima volta nell’aggiornamento presentato da Fiat Strada ad aprile (RAM 700 in Messico). Per aderire alle nuove tendenze del mercato, il marchio italiano integra un logo con lettere più grandi e un tocco minimal, proprio come è successo con altri marchi che hanno fatto la stessa cosa con i propri emblemi.

Il nuovo logo sarà accompagnato dalla bandiera italiana con quattro linee inclinate, ciascuna rappresentante le lettere del marchio, a testimonianza di evoluzione e modernità. La modifica cerca anche di riflettere i tre pilastri principali su cui si basa la casa italiana: Prodotto, Esperienza del cliente e valore del marchio.

“La Fiat si trasforma e si evolve per riconnettersi con la passione che la caratterizza e per essere più vicina ai propri clienti. Il cambio del logo è solo l’inizio della nuova tappa della Fiat in Messico, con un importante rinnovamento nel nostro portafoglio prodotti. ”Ha detto Jesús Gallo, Direttore dei marchi Chrysler, Dodge, FIAT e Alfa Romeo in Messico.

