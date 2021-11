Ferrari SF90 Stradale: distrutto in Germania un prototipo usato da Bosch [Foto]

Poche ore fa sono state pubblicate in rete delle foto che mostrano un prototipo distrutto della Ferrari SF90 Stradale, testato dai tecnici di Bosch sulle strade nei pressi della sede in Germania. Parliamo di uno dei principali fornitori di Ferrari.

Tuttavia, come potete ben vedere, la supercar ibrida plug-in, la prima di questo genere per il cavallino rampante, ha avuto un brutto incidente. Purtroppo, non sappiamo quali siano state le cause di questo brutto incidente, ma sappiamo che è avvenuto un paio di notti fa.

Ferrari SF90 Stradale: un prototipo usato da Bosch è andato distrutto a causa di un incidente

Secondo i media tedeschi, l’incidente è avvenuto di notte lungo una strada completamente dritta e con una buona visibilità, quindi non si sa il motivo per cui il conducente abbia perso il controllo del prototipo. Magari un po’ di ghiaccio sull’asfalto potrebbe aver fatto perdere grip alla supercar, che si sarebbe schiantata più volte contro il guard rail su una distanza di 200 metri.

Le foto mostrano chiaramente che la SF90 Stradale è praticamente irrecuperabile e dovrà essere demolita. Oltre ai soccorsi, sul posto sono giunti giornalisti locali e responsabili di Bosch che hanno cercato di impedire la diffusione delle foto.

Sono state scattate soltanto immagini dell’incidente, ma in realtà ci sono altre foto più ravvicinate dell’intera parte frontale e dell’abitacolo che mostrano una serie di schermi e dispositivi elettronici montati temporaneamente, forse per effettuare misurazioni.

Gli adesivi presenti sulla carrozzeria, che avvertono la presenza di un veicolo elettrificato, hanno provocato diversi dibattiti. Ad esempio, una fonte afferma che il prototipo schiantato era “un misto tra la nuova 296 GTB e la SF90 Stradale”.

Se ciò non bastasse, i terminali di scarico posteriori della vettura ibrida sembravano puliti e mai entrati in contatto con i gas di scarico. Queste informazioni riportano alla prima supercar 100% elettrica che lo storico marchio modenese prevede di lanciare nel 2025.

Ad ogni modo, Bosch ha confermato ai media locali che si tratta effettivamente di una Ferrari SF90 Stradale di prova appartenente a Bosch Engineering GmbH e i dettagli dell’incidente non sono disponibili in quanto sono in corso alcune indagini interne.