Maserati Grecale: nuove foto spia

Maserati Grecale è stato nuovamente avvistato nelle scorse ore in Italia. Il prototipo camuffato del SUV di segmento D della casa automobilistica del Tridente è stato avvistato con una vistosa copertura colorata. Continuano dunque i test relativi al veicolo che originariamente doveva essere presentato lo scorso 16 novembre ma il cui debutto invece è stato spostato alla primavera del prossimo anno.

Una data di debutto ufficiale per il momento però non è stata ancora annunciata. Il veicolo sarà presentato nel 2022 in quanto al momento la crisi dei semiconduttori avrebbe reso complicato l’avvio della sua commercializzazione.

Maserati Grecale: ecco le nuove foto spia del SUV compatto

Nonostante sia ancora totalmente coperto si inizia ad intuire quello che sarà il design finale di Maserati Grecale. Il SUV di segmento D sarà la nuova entry level del marchio automobilistico che fa parte del gruppo Stellantis. Le aspettative di Maserati su questo veicolo sono molto alte dato che il SUV dovrebbe diventare in breve tempo il più venduto in assoluto nella gamma della casa automobilistica del Tridente.

Anche da queste immagini si intuisce una cosa che era emersa già nelle scorse settimane e cioè che il design di Maserati Grecale ricorda molto da vicino quello di Maserati Levante, di cui il modello rappresenterà una sorta di versione più piccola. Il modello comunque presenta anche alcune differenze rispetto al SUV più grande di Maserati.

Sempre a proposito di Maserati Grecale nei giorni scorsi sono emersi i primi dettagli sui suoi motori. E’ stato infatti rivelato che nella sua gamma di motori oltre ad una versione completamente elettrica troverà spazio anche un propulsore a quattro cilindri da 2.0 litri turbo sovralimentato. Questo modello adotterà la tecnologia mild-hybrid.

Non si sa invece ancora nulla sui prezzi di questo modello destinato a competere ad armi pari con rivali del calibro di Porsche Macan. Infine ricordiamo che il SUV di Maserati presenta interni lussuosi e tecnologici come siamo stati in grado di mostrarvi nei giorni scorsi in alcune foto spia trapelate che hanno mostrato l’abitacolo definitivo. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nei prossimi giorni a proposito di questo atteso veicolo della casa automobilistica del tridente destinato a far parlare a lungo di se quando finalmente sarà svelato da Stellantis.

